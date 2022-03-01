Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» разгромила «Атлетик» ФредАПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Уотфордом», «Ман Сити» минимально выиграл у «Эвертона»
  • 22:24
    • Россия попала под санкции ФИФА и будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна
  • 01:00
    • Гол и два ассиста Дембеле помогли «Барсе» разгромить «Атлетик»
  • 22:33
    • «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, одолев «Челси» по пенальти
  • 22:17
    • Футбольная ассоциация Англии объявила об отказе играть с Россией
  • 00:54
    • «Наполи» вырвал выездную победу у «Лацио»
  • 00:33
    • Глава Польского футбольного союза: Мы не будем играть с командой России, как бы она ни называлась
  • 22:10
    • «Рома» в большинстве вырвала победу у «Специи»
    Все новости спорта

    «Ницца» разгромит версальцев

    «Ницца» — «Версаль». Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, Кубок Франции, 1 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на Ниццу
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Версаль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джастин Клюйверт
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Версалем» в рамках полуфинала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Версаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Кубок 01 Марта 2022 года
    Ницца
  • Франция. Кубок
    •  Ницца 23:00 Версаль Версаль
  • Франция. Кубок
    •

    «Ницца»

    «Ницца» идет на 2 месте в Лиге 1. Причем борьбы за чемпионский титул ждать от команды не стоит.

    Главным позитивным моментом команды является оборона. В 26 матчах она дала результативный сбой всего 21 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжился одним зачетным пунктом. На выезде команда расписала мировую со «Страсбургом».

    Все прогнозы на футбол

    Против «Версаль» команда явно настроится надлежащим образом. «Ницце» наверняка удастся поставить на место дерзкого выскочку.

    «Версаль»

    «Версаль» уже вошел в историю. Любительский клуб оказался в полуфинале Кубка Франции, и это уже подвиг.

    «Версаль» в своем четвертом дивизионе лидирует. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 пункта.

  • Ваноли начал с поражения. «Спартак» проиграл первое дерби при новом тренере
  • Московский ЦСКА одержал гостевую победу со счетом 2:0 над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • 26/02/2022

    • В предыдущем туре «Версаль» вновь разочаровал результатом. Дома команда упустила викторию над «Шартром» (1:1).

    Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать от обороны. Впрочем, «Версалю» не привыкать, и это дает свои плоды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.23, на ничью за 6.75, а на «Версаль» — за 14.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ницца» наверняка максимально настроится на кубковый полуфинал.

    «Версаль» уже сотворил сенсацию, так что может играть совершенно спокойно.

    За «Ниццу» говорит более высокий класс исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» -2.5 с коэффициентом 2.69.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кешля — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:50
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гранада — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Унион — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Версаль»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ницца» разгромит версальцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры