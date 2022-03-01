«Ницца» сыграет на своем поле с «Версалем» в рамках полуфинала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Версаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» идет на 2 месте в Лиге 1. Причем борьбы за чемпионский титул ждать от команды не стоит.

Главным позитивным моментом команды является оборона. В 26 матчах она дала результативный сбой всего 21 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжился одним зачетным пунктом. На выезде команда расписала мировую со «Страсбургом».

Все прогнозы на футбол

Против «Версаль» команда явно настроится надлежащим образом. «Ницце» наверняка удастся поставить на место дерзкого выскочку.

«Версаль»

«Версаль» уже вошел в историю. Любительский клуб оказался в полуфинале Кубка Франции, и это уже подвиг.

«Версаль» в своем четвертом дивизионе лидирует. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 пункта.

В предыдущем туре «Версаль» вновь разочаровал результатом. Дома команда упустила викторию над «Шартром» (1:1).

Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать от обороны. Впрочем, «Версалю» не привыкать, и это дает свои плоды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.23, на ничью за 6.75, а на «Версаль» — за 14.50.

«Ницца» наверняка максимально настроится на кубковый полуфинал .

«Версаль» уже сотворил сенсацию, так что может играть совершенно спокойно.

За «Ниццу» говорит более высокий класс исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» -2.5 с коэффициентом 2.69.