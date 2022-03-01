«Кардифф Сити»
В нынешнем сезоне перед командой стоит задача сохранить прописку в Чемпионшипе. Сейчас ее положение оставляет желать лучшего. «Лазурные птицы» находятся на 20 строчке с 36 очками, набранными за 34 матча.
Перед этой игрой «Кардифф» проиграл 2 раза подряд. Он уступил «Хаддерсфилду» 1:2 и «Фулхэму» 0:1. Ничья с «Блэкпулом» (1:1) дополнила серию, поэтому у хозяев 3 матча без побед.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Дерби Каунти
Единственный положительный результат был у валлийцев 15 февраля, когда они обыграли дома «Ковентри Сити» 2:0.
Травмированы Кёртис Нельсон, Шон Моррисон и Исаак Васселл.
«Дерби Каунти»
«Бараны» опустились на 23 место в турнирной таблице. У них по-прежнему 21 очко на счету из-за решения Федерации. В 34 турах команда Уэйна Руни имеет 10 побед, 12 ничьих и 12 поражений.
«Дерби» проиграл в 3 из 4 последних матчей турнира. Потерпев поражение от «Мидлсбро» (1:4), гости победили «Питерборо» (1:0). После этого были неудачи в матчах с «Миллуоллом» (1:2) и «Лутоном» (0:1).
Говоря об играх на выезде, сразу нужно сказать, что коллектив Руни проиграл 4 матча подряд, а за 17 выездов у нее всего 2 победы.
Не поможет команде в этой игре полузащитник Камиль Юзвяк.
Прогноз и ставка
С небольшим перевесом в коэффициентах у букмекеров фаворитом является «Кардифф» — 2.06 и 3.85 соответственно. За 3.25 дают ничью.
У команд не все так хорошо с обороной. Не зря они находятся внизу таблицы. Оба коллектива регулярно пропускают.
В таком случае мы рекомендуем поставить на «обе забьют» за 2.11. Команды обменивались голами в 4 из 5 очных поединков.
У «Кардиффа» перевес в результатах — 2 победы и 2 ничьи в последних играх. Ставка на хозяев за 2.06.