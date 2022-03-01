В матче 23 тура Чемпионшипа «Кардифф Сити» сыграет с «Дерби Каунти». Он состоится 1 марта. Старт в 22:45 мск. «Кардифф Сити» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

В нынешнем сезоне перед командой стоит задача сохранить прописку в Чемпионшипе. Сейчас ее положение оставляет желать лучшего. «Лазурные птицы» находятся на 20 строчке с 36 очками, набранными за 34 матча.

Перед этой игрой «Кардифф» проиграл 2 раза подряд. Он уступил «Хаддерсфилду» 1:2 и «Фулхэму» 0:1. Ничья с «Блэкпулом» (1:1) дополнила серию, поэтому у хозяев 3 матча без побед.

Коэффициенты матча Кардифф Сити — Дерби Каунти 1 2.00 X 3.30 2 4.05 Ставка

Единственный положительный результат был у валлийцев 15 февраля, когда они обыграли дома «Ковентри Сити» 2:0.

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«Дерби Каунти»

«Бараны» опустились на 23 место в турнирной таблице. У них по-прежнему 21 очко на счету из-за решения Федерации. В 34 турах команда Уэйна Руни имеет 10 побед, 12 ничьих и 12 поражений.

«Дерби» проиграл в 3 из 4 последних матчей турнира. Потерпев поражение от «Мидлсбро» (1:4), гости победили «Питерборо» (1:0). После этого были неудачи в матчах с «Миллуоллом» (1:2) и «Лутоном» (0:1).

Говоря об играх на выезде, сразу нужно сказать, что коллектив Руни проиграл 4 матча подряд, а за 17 выездов у нее всего 2 победы.

Не поможет команде в этой игре полузащитник Камиль Юзвяк.

Прогноз и ставка

С небольшим перевесом в коэффициентах у букмекеров фаворитом является «Кардифф» — 2.06 и 3.85 соответственно. За 3.25 дают ничью.

У команд не все так хорошо с обороной. Не зря они находятся внизу таблицы. Оба коллектива регулярно пропускают.

В таком случае мы рекомендуем поставить на «обе забьют» за 2.11. Команды обменивались голами в 4 из 5 очных поединков.

У «Кардиффа» перевес в результатах — 2 победы и 2 ничьи в последних играх. Ставка на хозяев за 2.06.