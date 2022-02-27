«Вест Хэм»
«Вест Хэм» сейчас борется за выход в еврокубки. Команда занимает 6 место, которое еще необходимо удержать.
«Молотобойцы» неплохо атакуют. Лондонцы расписались в воротах соперников уже 45 раз в 26 матчах.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Вулверхэмптон
В предыдущем туре чемпионата «Вест Хэм» добыл лишь ничью. Дома команда не сумела одолеть «Ньюкасл» (1:1).
Поединки с «Вулверхэмптоном» для команды проходят не столь успешно. Из пяти последних очных встреч лондонцы выиграли два раза при трех неудачах.
«Вулверхэмптон»
На данный момент «Вулверхэмптон» пребывает в верхней части таблицы. Нынешнее 7 место видится довольно перспективным в плане борьбы за еврокубковые места.
Минувший тур «Вулверхэмптон» не записал себе в актив. Поражение от «Арсенала» (2:1) получилось крайне обидным.
Причем «Вулверхэмптон» имеет заметные трудности с реализацией. В 24 матчах команда сумела забить 24 гола.
А вот оборона вызывает восхищение. «Волки» пропустили лишь 20 мячей, что больше соответствует лидерским показателям.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.11, на ничью за 3.30, а на «Вулверхэмптон» — за 3.70.
«Вест Хэм»
«Вулверхэмптон» испытывает заметные трудности в атаке.
За «молотобойцев» говорит преимущество своего поля и более мощная атака. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.11.