«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» сейчас борется за выход в еврокубки. Команда занимает 6 место, которое еще необходимо удержать.

«Молотобойцы» неплохо атакуют. Лондонцы расписались в воротах соперников уже 45 раз в 26 матчах.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Вулверхэмптон 1 2.05 X 3.20 2 3.95 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Вест Хэм» добыл лишь ничью. Дома команда не сумела одолеть «Ньюкасл» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с «Вулверхэмптоном» для команды проходят не столь успешно. Из пяти последних очных встреч лондонцы выиграли два раза при трех неудачах.

«Вулверхэмптон»

На данный момент «Вулверхэмптон» пребывает в верхней части таблицы. Нынешнее 7 место видится довольно перспективным в плане борьбы за еврокубковые места.

Минувший тур «Вулверхэмптон» не записал себе в актив. Поражение от «Арсенала» (2:1) получилось крайне обидным.

Причем «Вулверхэмптон» имеет заметные трудности с реализацией. В 24 матчах команда сумела забить 24 гола.

А вот оборона вызывает восхищение. «Волки» пропустили лишь 20 мячей, что больше соответствует лидерским показателям.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.11, на ничью за 3.30, а на «Вулверхэмптон» — за 3.70.

«Вест Хэм» имеет шанс оторваться от прямого конкурента за выход в еврокубки.

«Вулверхэмптон» испытывает заметные трудности в атаке.

За «молотобойцев» говорит преимущество своего поля и более мощная атака. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.11.