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    «Вест Хэм» удачно поохотится на «волков»

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, АПЛ, 27 февраля 2022 года

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    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Февраля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» сейчас борется за выход в еврокубки. Команда занимает 6 место, которое еще необходимо удержать.

    «Молотобойцы» неплохо атакуют. Лондонцы расписались в воротах соперников уже 45 раз в 26 матчах.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Вулверхэмптон

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Вест Хэм» добыл лишь ничью. Дома команда не сумела одолеть «Ньюкасл» (1:1).

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    Поединки с «Вулверхэмптоном» для команды проходят не столь успешно. Из пяти последних очных встреч лондонцы выиграли два раза при трех неудачах.

    «Вулверхэмптон»

    На данный момент «Вулверхэмптон» пребывает в верхней части таблицы. Нынешнее 7 место видится довольно перспективным в плане борьбы за еврокубковые места.

    Минувший тур «Вулверхэмптон» не записал себе в актив. Поражение от «Арсенала» (2:1) получилось крайне обидным.

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    • Причем «Вулверхэмптон» имеет заметные трудности с реализацией. В 24 матчах команда сумела забить 24 гола.

    А вот оборона вызывает восхищение. «Волки» пропустили лишь 20 мячей, что больше соответствует лидерским показателям.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.11, на ничью за 3.30, а на «Вулверхэмптон» — за 3.70.

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    «Вест Хэм» имеет шанс оторваться от прямого конкурента за выход в еврокубки.

    «Вулверхэмптон» испытывает заметные трудности в атаке.

    За «молотобойцев» говорит преимущество своего поля и более мощная атака. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.11.

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    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» удачно поохотится на «волков»
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