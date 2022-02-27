«Специя» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:00 мск. «Специя» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» ожидаемо борется за выживание. Правда, сейчас команда оккупировала 15 место с 26 очками.

При этом отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 48 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Специя — Рома 1 4.90 X 3.85 2 1.70 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Специя» очками не зажилась. Выезд в Болонью завершился неудачей (2:1).

Все прогнозы на Серию А

В последнее время «Специя» безуспешно играет против римлян. Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой, да и то технической.

«Рома»

Эта команда изначально виделась в качестве борца за высокие места. Однако на деле выходит иначе, ведь сейчас «Рома» идет на 8 позиции.

Римляне крайне нестабильны. Зато удачно вписался в ансамбль команды форвард Тэмми Абрахам, отличившийся уже 11 голами в Серии А.

В предыдущем туре Серии А «Рома» не сумела победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с «Вероной» (2:2).

Наверняка «волки» в этой встрече будут искать шанс в атаке. Тем паче, и кроме Абрахама у «Ромы» есть, кому забивать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Специю» — за 4.50.

«Специя» слишком часто пропускает.

«Рома» явно сильнее по подбору исполнителей .

Гости превосходят «Специю» в классе, и должны это доказать. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -0.75 с коэффициентом 2.03.