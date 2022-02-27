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    Загрызут ли «волки» «Специю»?

    «Специя» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Серия А, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Специя» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:00 мск. «Специя» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Февраля 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 20:05 Рома Рома
  • Рим
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    «Специя»

    «Специя» ожидаемо борется за выживание. Правда, сейчас команда оккупировала 15 место с 26 очками.

    При этом отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 48 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Специя — Рома

  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Специя» очками не зажилась. Выезд в Болонью завершился неудачей (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время «Специя» безуспешно играет против римлян. Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой, да и то технической.

    «Рома»

    Эта команда изначально виделась в качестве борца за высокие места. Однако на деле выходит иначе, ведь сейчас «Рома» идет на 8 позиции.

    Римляне крайне нестабильны. Зато удачно вписался в ансамбль команды форвард Тэмми Абрахам, отличившийся уже 11 голами в Серии А.

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  • 24/02/2022

    • В предыдущем туре Серии А «Рома» не сумела победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с «Вероной» (2:2).

    Наверняка «волки» в этой встрече будут искать шанс в атаке. Тем паче, и кроме Абрахама у «Ромы» есть, кому забивать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Специю» — за 4.50.

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    «Специя» слишком часто пропускает.

    «Рома» явно сильнее по подбору исполнителей.

    Гости превосходят «Специю» в классе, и должны это доказать. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -0.75 с коэффициентом 2.03.

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    «Специя» — «Рома»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. Загрызут ли «волки» «Специю»?
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