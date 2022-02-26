В субботу, 26 февраля, в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» на своем поле примет «Урал». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Нижний Новгород» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

На зимний перерыв «Нижний Новгород» ушел в зоне переходных матчей, на 13 позиции в турнирной таблице. Прямой вылет коллектив опережает на три очка, а безопасной строке уступает только по дополнительным показателям.

Нижегородцы весьма неплохо провели последние три игры чемпионата перед паузой. В этот период они обыграли дома 2:1 «Рубин», а также поделили очки с «Крылышками» на своем поле и «Краснодаром» в гостях (оба раза по 0:0).

Коэффициенты матча Нижний Новгород — Урал 1 2.75 X 3.10 2 2.75 Ставка

В межсезонье команда Александра Кержакова провела пять спаррингов, выиграв только один — у эстонской «Левадии» 2:0. Еще дважды она уступала и столько же раз расписывала мировые.

Календарь и таблица РПЛ

В этом чемпионате России у «Нижнего Новгорода» последняя домашняя статистика. У коллектива два выигрыша, одна мировая и шесть фиаско, разница мячей — 9:16.

«Урал»

«Урал» имеет на счету те же 19 баллов, что и у предстоящего противника. Однако из-за лучших дополнительных показателей он идет на две строки выше.

Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями, поочередно одолев на выезде 1:0 «Локомотив» и 4:1 «Ростов».

Межсезонные товарняки сперва не особо удавались «шмелям». И в первых четырех спаррингах они по два раза уступали и играли вничью, но последние две подготовительные встречи они выиграли.

В этом чемпионате России «Урал» на выезде победил в трех поединках из девяти проведенных, дважды расписал мировые и четыре матча проиграл, разница мячей — 7:10.

Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые в основное время завершились вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Урал»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.74.

На викторию «Урала» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.13.

Рискнем предположить, что и третье противостояние данных команд победителя не выявит в основное время. В общем, наш прогноз на эту игру — ничья.