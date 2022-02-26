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    И снова будет мировая?

    «Нижний Новгород» — «Урал». Прогноз, ставки (к. 3.13) на футбол, Чемпионат России, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Урал»
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    «Нижний Новгород»
    В субботу, 26 февраля, в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» на своем поле примет «Урал». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Нижний Новгород» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Нижний Новгород
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    «Нижний Новгород»

    На зимний перерыв «Нижний Новгород» ушел в зоне переходных матчей, на 13 позиции в турнирной таблице. Прямой вылет коллектив опережает на три очка, а безопасной строке уступает только по дополнительным показателям.

    Нижегородцы весьма неплохо провели последние три игры чемпионата перед паузой. В этот период они обыграли дома 2:1 «Рубин», а также поделили очки с «Крылышками» на своем поле и «Краснодаром» в гостях (оба раза по 0:0).

    Коэффициенты матча Нижний Новгород — Урал

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В межсезонье команда Александра Кержакова провела пять спаррингов, выиграв только один — у эстонской «Левадии» 2:0. Еще дважды она уступала и столько же раз расписывала мировые.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом чемпионате России у «Нижнего Новгорода» последняя домашняя статистика. У коллектива два выигрыша, одна мировая и шесть фиаско, разница мячей — 9:16.

    «Урал»

    «Урал» имеет на счету те же 19 баллов, что и у предстоящего противника. Однако из-за лучших дополнительных показателей он идет на две строки выше.

    Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями, поочередно одолев на выезде 1:0 «Локомотив» и 4:1 «Ростов».

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    • Межсезонные товарняки сперва не особо удавались «шмелям». И в первых четырех спаррингах они по два раза уступали и играли вничью, но последние две подготовительные встречи они выиграли.

    В этом чемпионате России «Урал» на выезде победил в трех поединках из девяти проведенных, дважды расписал мировые и четыре матча проиграл, разница мячей — 7:10.

    Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые в основное время завершились вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Урал»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.74.

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    На викторию «Урала» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.13.

    Рискнем предположить, что и третье противостояние данных команд победителя не выявит в основное время. В общем, наш прогноз на эту игру — ничья.

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    «Нижний Новгород» — «Урал»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. И снова будет мировая?
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