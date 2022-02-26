«Нижний Новгород»
На зимний перерыв «Нижний Новгород» ушел в зоне переходных матчей, на 13 позиции в турнирной таблице. Прямой вылет коллектив опережает на три очка, а безопасной строке уступает только по дополнительным показателям.
Нижегородцы весьма неплохо провели последние три игры чемпионата перед паузой. В этот период они обыграли дома 2:1 «Рубин», а также поделили очки с «Крылышками» на своем поле и «Краснодаром» в гостях (оба раза по 0:0).
Коэффициенты матча Нижний Новгород — Урал
В межсезонье команда Александра Кержакова провела пять спаррингов, выиграв только один — у эстонской «Левадии» 2:0. Еще дважды она уступала и столько же раз расписывала мировые.
В этом чемпионате России у «Нижнего Новгорода» последняя домашняя статистика. У коллектива два выигрыша, одна мировая и шесть фиаско, разница мячей — 9:16.
«Урал»
«Урал» имеет на счету те же 19 баллов, что и у предстоящего противника. Однако из-за лучших дополнительных показателей он идет на две строки выше.
Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями, поочередно одолев на выезде 1:0 «Локомотив» и 4:1 «Ростов».
Межсезонные товарняки сперва не особо удавались «шмелям». И в первых четырех спаррингах они по два раза уступали и играли вничью, но последние две подготовительные встречи они выиграли.
В этом чемпионате России «Урал» на выезде победил в трех поединках из девяти проведенных, дважды расписал мировые и четыре матча проиграл, разница мячей — 7:10.
Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые в основное время завершились вничью — 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Урал»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.74.
На викторию «Урала» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.13.
Рискнем предположить, что и третье противостояние данных команд победителя не выявит в основное время. В общем, наш прогноз на эту игру — ничья.