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    Сочинцы оперативно одолеют «Арсенал»

    «Сочи» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, РПЛ, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Арсенал» Тула
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    Сергей Терехов
    «Сочи» сыграют на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года

    «Сочи»

    «Сочи» борются за медали. Вот только потянет ли команда с ее ресурсами такую высоту, тот еще вопрос.

    Разумеется, основное внимание приковано к форварду Зандеру Кассьере. Колумбиец забил 8 мячей в 11 матчах чемпионата.

    Коэффициенты матча Сочи — Арсенал Тула

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    А ведь еще неувядающий Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран все еще в порядке, отличившись 5 раз в РПЛ.

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    Вообще, «Сочи» играют против «Арсенала» с переменным успехом. Из пяти последних очных битв сочинцы победили в двух при двух поражениях.

    «Арсенал» Тула

    Туляки сражаются за выживание. Правда, сейчас команда поднялась на 12 строчку в таблице РПЛ.

    Главная проблема команды — в слабоватой атаке. В 18 матчах «канониры» забили только 21 мяч.

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    • А вот оборона откровенно проседает. 35 пропущенных мячей — один из самых слабых показателей в лиге.

    Туляки наверняка будут искать счастье на контратаках. Правда, противопоставить быстрым лидерам сочинцев «Арсеналу» Тула будет крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.57, на ничью за 4.28, а на «Арсенал» Тула — за 6.40.

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    «Сочи» смотрятся сильнее, особенно в атаке.

    «Арсенал» ужасно обороняется.

    Хозяева смотрятся сильнее, к тому же мотивированы побороться за медали чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Сочи» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.

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