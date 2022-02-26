«Сочи» сыграют на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» борются за медали. Вот только потянет ли команда с ее ресурсами такую высоту, тот еще вопрос.

Разумеется, основное внимание приковано к форварду Зандеру Кассьере. Колумбиец забил 8 мячей в 11 матчах чемпионата.

Коэффициенты матча Сочи — Арсенал Тула 1 1.53 X 4.30 2 6.10 Ставка

А ведь еще неувядающий Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран все еще в порядке, отличившись 5 раз в РПЛ.

Все прогнозы на РПЛ

Вообще, «Сочи» играют против «Арсенала» с переменным успехом. Из пяти последних очных битв сочинцы победили в двух при двух поражениях.

«Арсенал» Тула

Туляки сражаются за выживание. Правда, сейчас команда поднялась на 12 строчку в таблице РПЛ.

Главная проблема команды — в слабоватой атаке. В 18 матчах «канониры» забили только 21 мяч.

А вот оборона откровенно проседает. 35 пропущенных мячей — один из самых слабых показателей в лиге.

Туляки наверняка будут искать счастье на контратаках. Правда, противопоставить быстрым лидерам сочинцев «Арсеналу» Тула будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.57, на ничью за 4.28, а на «Арсенал» Тула — за 6.40.

«Сочи» смотрятся сильнее, особенно в атаке.

«Арсенал» ужасно обороняется .

Хозяева смотрятся сильнее, к тому же мотивированы побороться за медали чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Сочи» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.