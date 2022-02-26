«Сочи»
«Сочи» борются за медали. Вот только потянет ли команда с ее ресурсами такую высоту, тот еще вопрос.
Разумеется, основное внимание приковано к форварду Зандеру Кассьере. Колумбиец забил 8 мячей в 11 матчах чемпионата.
Коэффициенты матча Сочи — Арсенал Тула
А ведь еще неувядающий Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран все еще в порядке, отличившись 5 раз в РПЛ.
Вообще, «Сочи» играют против «Арсенала» с переменным успехом. Из пяти последних очных битв сочинцы победили в двух при двух поражениях.
«Арсенал» Тула
Туляки сражаются за выживание. Правда, сейчас команда поднялась на 12 строчку в таблице РПЛ.
Главная проблема команды — в слабоватой атаке. В 18 матчах «канониры» забили только 21 мяч.
А вот оборона откровенно проседает. 35 пропущенных мячей — один из самых слабых показателей в лиге.
Туляки наверняка будут искать счастье на контратаках. Правда, противопоставить быстрым лидерам сочинцев «Арсеналу» Тула будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.57, на ничью за 4.28, а на «Арсенал» Тула — за 6.40.
«Сочи» смотрятся сильнее, особенно в атаке.
«Арсенал»
Хозяева смотрятся сильнее, к тому же мотивированы побороться за медали чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Сочи» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.