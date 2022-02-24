ПАОК
В первом поединке этих команд виктория досталась датскому клубу со счетом 1:0. Единственный гол хозяева поля провели еще в середине первой половины игры.
Этим фиаско клуб из Салоники прервал на тот момент свою 13-матчевую беспроигрышную серию. После этого же он расписал мировую с «Арисом» 0:0 в чемпионате Греции, где они идет вторым, но с большим отставание от лидера.
Коэффициенты матча ПАОК — Мидтьюлланн
В данном же турнире «двуглавые орлы» стартовали еще с квалификации и до групповой стадии прошли два этапа отбора.
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В основной сетке подопечные Рэзвана Луческу финишировали вторыми, пропустив вперед себя датский «Копенгаген», но опередив «Слован» из Братиславы и гибралтарский «Линкольн».
«Мидтьюлланн»
«Мидтьюлланн» этот евросезон начал с Лиги чемпионов, где даже смог выбить шотландский «Селтик», но споткнулся о нидерландский ПСВ и отправился в ЛЕ.
И там коллектив из Хернинга начал выступать сразу же с групповой стадии, где занял третье место с девятью очками, пропустив вперед себя «Брагу» и «Црвена Звезда».
При этом «львы» очень хорошо выступают во внутреннем первенстве и после 18-ти туров идут на второй строке в турнирной таблице, уступая «Копенгагену» лишь пункт.
На выходных «Мидтьюлланн» проиграл на своем поле 0:2 «Орхусу» в чемпионате Дании. И это фиаско стоило ему лидерства.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 2.02, победа «Мидтьюлланна» — 4.24, ничья — 3.40.
Проход: ПАОКа — 2.85; «Мидтьюлланна» — 1.42.
И хотя оба коллектива довольно-таки низовые, но результат первого матча заставит хозяев идти большими силами вперед, что должно принести не один забитый мяч.