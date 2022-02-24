В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы греческий ПАОК сыграет против датского «Мидтьюлланна». Игра пройдет 24 февраля в Салониках на стадионе «Тумба», начало — в 23:00 по мск. ПАОК — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

В первом поединке этих команд виктория досталась датскому клубу со счетом 1:0. Единственный гол хозяева поля провели еще в середине первой половины игры.

Этим фиаско клуб из Салоники прервал на тот момент свою 13-матчевую беспроигрышную серию. После этого же он расписал мировую с «Арисом» 0:0 в чемпионате Греции, где они идет вторым, но с большим отставание от лидера.

Коэффициенты матча ПАОК — Мидтьюлланн 1 2.00 X 3.30 2 4.10 Ставка

В данном же турнире «двуглавые орлы» стартовали еще с квалификации и до групповой стадии прошли два этапа отбора.

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В основной сетке подопечные Рэзвана Луческу финишировали вторыми, пропустив вперед себя датский «Копенгаген», но опередив «Слован» из Братиславы и гибралтарский «Линкольн».

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» этот евросезон начал с Лиги чемпионов, где даже смог выбить шотландский «Селтик», но споткнулся о нидерландский ПСВ и отправился в ЛЕ.

И там коллектив из Хернинга начал выступать сразу же с групповой стадии, где занял третье место с девятью очками, пропустив вперед себя «Брагу» и «Црвена Звезда».

При этом «львы» очень хорошо выступают во внутреннем первенстве и после 18-ти туров идут на второй строке в турнирной таблице, уступая «Копенгагену» лишь пункт.

На выходных «Мидтьюлланн» проиграл на своем поле 0:2 «Орхусу» в чемпионате Дании. И это фиаско стоило ему лидерства.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 2.02, победа «Мидтьюлланна» — 4.24, ничья — 3.40.

Проход: ПАОКа — 2.85; «Мидтьюлланна» — 1.42.

И хотя оба коллектива довольно-таки низовые, но результат первого матча заставит хозяев идти большими силами вперед, что должно принести не один забитый мяч.