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    ПАОК — «Мидтьюлланн». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, 1/16 финала Лиги конференций, 24 февраля 2022 года

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    ПАОК
    В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы греческий ПАОК сыграет против датского «Мидтьюлланна». Игра пройдет 24 февраля в Салониках на стадионе «Тумба», начало — в 23:00 по мск. ПАОК — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 23:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    ПАОК

    В первом поединке этих команд виктория досталась датскому клубу со счетом 1:0. Единственный гол хозяева поля провели еще в середине первой половины игры.

    Этим фиаско клуб из Салоники прервал на тот момент свою 13-матчевую беспроигрышную серию. После этого же он расписал мировую с «Арисом» 0:0 в чемпионате Греции, где они идет вторым, но с большим отставание от лидера.

    Коэффициенты матча ПАОК — Мидтьюлланн

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    В данном же турнире «двуглавые орлы» стартовали еще с квалификации и до групповой стадии прошли два этапа отбора.

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    В основной сетке подопечные Рэзвана Луческу финишировали вторыми, пропустив вперед себя датский «Копенгаген», но опередив «Слован» из Братиславы и гибралтарский «Линкольн».

    «Мидтьюлланн»

    «Мидтьюлланн» этот евросезон начал с Лиги чемпионов, где даже смог выбить шотландский «Селтик», но споткнулся о нидерландский ПСВ и отправился в ЛЕ.

    И там коллектив из Хернинга начал выступать сразу же с групповой стадии, где занял третье место с девятью очками, пропустив вперед себя «Брагу» и «Црвена Звезда».

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    • При этом «львы» очень хорошо выступают во внутреннем первенстве и после 18-ти туров идут на второй строке в турнирной таблице, уступая «Копенгагену» лишь пункт.

    На выходных «Мидтьюлланн» проиграл на своем поле 0:2 «Орхусу» в чемпионате Дании. И это фиаско стоило ему лидерства.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 2.02, победа «Мидтьюлланна» — 4.24, ничья — 3.40.

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    Проход: ПАОКа — 2.85; «Мидтьюлланна» — 1.42.

    И хотя оба коллектива довольно-таки низовые, но результат первого матча заставит хозяев идти большими силами вперед, что должно принести не один забитый мяч.

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    ПАОК — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. В данной встрече ждем атакующего сценария
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