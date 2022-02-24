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    «Нервионцы» будут играть на удержание

    «Динамо» Загреб — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, 1/16 финала Лиги Европы, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Севилья»
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    Антони Марсьяль
    В четверг, 24 февраля, в ответном поединке 1/16 финала загребское «Динамо» на своем поле сыграет против испанской «Севильи». Игра начнется в 20:45 по мск. «Динамо» Загреб — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 20:45 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Динамо» Загреб

    В первом поединке этих команд победа досталась испанскому клубу, который выиграл дома со счетом 3:1. Причем все голы в этой встрече были забиты в первой половине игры.

    «Динамо» начало свое выступление в этом евросезоне в Лиге чемпионов, но проиграв там «Шерифу» переместилось в Лигу Европы, попав сразу же на групповую стадию.

    Коэффициенты матча Динамо З — Севилья

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    На ней команда Желько Копича оказалась в одном квартете с «Вест Хэмом», венским «Рапидом» и «Генком», где заняла второе место, проиграв лишь три очка англичанам.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Хорватии «Динамо» лидирует в данный момент в таблице, но от второго «Осиека» оторвалось всего на одно очко.

    «Севилья»

    «Севилья» начинала свой еврокубковый путь в текущем сезоне в Лиге чемпионов, где ей досталась не самая сложная группа, но она там финишировала лишь на третьей строке и перебралась в ЛЕ.

    Команда Юлена Лопетеги позволив себя опередить «Зальцбургу» и «Лиллю», опередив лишь «Вольфсбург». Она выиграла лишь одну игру, трижды сыграла вничью и дважды уступила.

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    • Напомним, в позапрошлом сезоне «Севилья» в очередной раз выиграла данный трофей, обыграв тогда в финале миланский «Интер» со счетом 3:2.

    В чемпионате Испании «нервионцы» занимают пока второе место в таблице с 51 очком, отставая от лидера «Реала» на шесть баллов. На выходных они расписали гостевую мировую с «Эспаньолом» — 1:1.

    Между собой эти клубы провели три очных поединка, все которые выиграла «Севилья» — 4:0, 1:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.14, победа «Динамо» — 3.45, ничья — 3.40.

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    Проход: «Севильи» — 1.02; «Динамо» — 14.50.

    Севильцы имеют неплохой задел после первого матча, который будут стремиться удержать, и наверняка постараются засушить игру, что и выльется в нерезультативный матч.

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    «Динамо» Загреб — «Севилья»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Нервионцы» будут играть на удержание
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