В четверг, 24 февраля, в ответном поединке 1/16 финала загребское «Динамо» на своем поле сыграет против испанской «Севильи». Игра начнется в 20:45 по мск. «Динамо» Загреб — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

В первом поединке этих команд победа досталась испанскому клубу, который выиграл дома со счетом 3:1. Причем все голы в этой встрече были забиты в первой половине игры.

«Динамо» начало свое выступление в этом евросезоне в Лиге чемпионов, но проиграв там «Шерифу» переместилось в Лигу Европы, попав сразу же на групповую стадию.

Коэффициенты матча Динамо З — Севилья 1 3.50 X 3.45 2 2.10 Ставка

На ней команда Желько Копича оказалась в одном квартете с «Вест Хэмом», венским «Рапидом» и «Генком», где заняла второе место, проиграв лишь три очка англичанам.

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Хорватии «Динамо» лидирует в данный момент в таблице, но от второго «Осиека» оторвалось всего на одно очко.

«Севилья»

«Севилья» начинала свой еврокубковый путь в текущем сезоне в Лиге чемпионов, где ей досталась не самая сложная группа, но она там финишировала лишь на третьей строке и перебралась в ЛЕ.

Команда Юлена Лопетеги позволив себя опередить «Зальцбургу» и «Лиллю», опередив лишь «Вольфсбург». Она выиграла лишь одну игру, трижды сыграла вничью и дважды уступила.

Напомним, в позапрошлом сезоне «Севилья» в очередной раз выиграла данный трофей, обыграв тогда в финале миланский «Интер» со счетом 3:2.

В чемпионате Испании «нервионцы» занимают пока второе место в таблице с 51 очком, отставая от лидера «Реала» на шесть баллов. На выходных они расписали гостевую мировую с «Эспаньолом» — 1:1.

Между собой эти клубы провели три очных поединка, все которые выиграла «Севилья» — 4:0, 1:0 и 3:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.14, победа «Динамо» — 3.45, ничья — 3.40.

Проход: «Севильи» — 1.02; «Динамо» — 14.50.

Севильцы имеют неплохой задел после первого матча, который будут стремиться удержать, и наверняка постараются засушить игру, что и выльется в нерезультативный матч.