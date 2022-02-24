«Динамо» Загреб
В первом поединке этих команд победа досталась испанскому клубу, который выиграл дома со счетом 3:1. Причем все голы в этой встрече были забиты в первой половине игры.
«Динамо» начало свое выступление в этом евросезоне в Лиге чемпионов, но проиграв там «Шерифу» переместилось в Лигу Европы, попав сразу же на групповую стадию.
Коэффициенты матча Динамо З — Севилья
На ней команда Желько Копича оказалась в одном квартете с «Вест Хэмом», венским «Рапидом» и «Генком», где заняла второе место, проиграв лишь три очка англичанам.
В чемпионате Хорватии «Динамо» лидирует в данный момент в таблице, но от второго «Осиека» оторвалось всего на одно очко.
«Севилья»
«Севилья» начинала свой еврокубковый путь в текущем сезоне в Лиге чемпионов, где ей досталась не самая сложная группа, но она там финишировала лишь на третьей строке и перебралась в ЛЕ.
Команда Юлена Лопетеги позволив себя опередить «Зальцбургу» и «Лиллю», опередив лишь «Вольфсбург». Она выиграла лишь одну игру, трижды сыграла вничью и дважды уступила.
Напомним, в позапрошлом сезоне «Севилья» в очередной раз выиграла данный трофей, обыграв тогда в финале миланский «Интер» со счетом 3:2.
В чемпионате Испании «нервионцы» занимают пока второе место в таблице с 51 очком, отставая от лидера «Реала» на шесть баллов. На выходных они расписали гостевую мировую с «Эспаньолом» — 1:1.
Между собой эти клубы провели три очных поединка, все которые выиграла «Севилья» — 4:0, 1:0 и 3:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.14, победа «Динамо» — 3.45, ничья — 3.40.
Проход: «Севильи» — 1.02; «Динамо» — 14.50.
Севильцы имеют неплохой задел после первого матча, который будут стремиться удержать, и наверняка постараются засушить игру, что и выльется в нерезультативный матч.