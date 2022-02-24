«Арсенал» на своём поле сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 24 февраля, начало — 22:45 (мск). «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» расположились на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав 42 очка за 23 матча в этом сезоне.

Расположившийся выше «Вест Хэм» имеет в своём активе так же 42 балла, но эта команда сыграла на 3 матча больше.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Вулверхэмптон 1 1.62 X 3.75 2 5.90 Ставка

За последние 10 поединков во всех турнирах «красно-белые» 5 раз порадовали своих соперников победами, 2 раза довольствовались ничейным результатам и 3 раза потерпели поражения от своих соперников.

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В Премьер-лиге Англии «Арсенал» последний раз проигрывал три тура назад в матче с «Ман Сити» (1:2), после этого «канониры» не определили сильнейшего с «Бёрнли» и завершили встречу со счётом 0:0. А в последних двух турах чемпионата «красно-белые» одержали две победы подряд над «Вулверхэмптоном» (0:1) и «Брентфордом» (2:1).

«Вулверхэмптон»

«Волки» располагаются на одну строчку ниже от предстоящего соперника — 7-е место в турнирной таблице АПЛ, в их активе 40 очков за 24 матча. Расположившийся ниже «Тоттенхэм» отстаёт всего на 1 очко и имеет 1 игру в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Вулверхэмптон» целых 7 раз с легкостью обыгрывал своих соперников, 1 раз сыграл вничью и 2 раза потерпел поражения от оппонентов.

В Премьер-лиге Англии «волки» за последние 8 туров проиграли только один раз своему нынешнему сопернику «Арсеналу» на домашнем стадионе со счётом 0:1. После этого у «Вулверхэмптона» было две важные встречи, где они смогли одержать победы над «Тоттенхэмом» (0:2) и «Лестером» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Вулверхэмптона» — за 5.80.

Прогноз — Обе команды очень замотивированы на результат, это будет поединок за 6 очков. «Арсенал» показывает хорошую игру в атаке, но и с обороной команда имеет проблемы, так как пропускает почти во всех последних поединках. «Вулверхэмптон» команда, которая может забивать и точно будет это делать в предстоящей встрече.

Ставка — Обе команды забьют за 1.95.