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    Приблизится ли «Ковентри» к зоне плей-офф?

    «Бристоль Сити» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, английским Чемпионшип, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Ковентри»
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    «Ковентри» идет на 10-м месте
    В 34-м туре первого английского дивизиона «Бристоль Сити» на своем поле сразится с «Ковентри». Поединок пройдет 22 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Февраля 2022 года
    Бристоль Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Бристоль Сити 22:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» в Чемпионшип выступает на своем уровне. Команда находится на 16 месте, и вряд ли опустится до борьбы за выживание.

    Между тем, минувший тур «Бристоль Сити» провел ударно. Дома команда сумела нанести поражение «Мидлсбро» (2:1).

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Ковентри Сити

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Причем до того бристольцы безропотно уступили «Суонси» (1:3). Так что со стабильностью команда не дружит.

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    В шести последних матчах коллектив одержал две победы. От зоны вылета его отделяют 19 очков.

    «Ковентри»

    «Ковентри Сити» с 47 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает 10-е место. Зоне плей-офф команда проигрывает три балла.

    В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не совсем бескомпромиссны, расписав только одну ничью за последние 10 игр чемпионат страны.

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    • Данная мировая состоялась три тура назад, когда была ничья с соседом по турнирке «Блэкпулом» дома 1:1, после чего были две победы и одно поражение.

    Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 17 баллами. Он смог добиться четырех викторий в 13 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и шесть игр проиграл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Бристоль Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Ковентри» к зоне плей-офф?
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