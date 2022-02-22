В 34-м туре первого английского дивизиона «Бристоль Сити» на своем поле сразится с «Ковентри». Поединок пройдет 22 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» в Чемпионшип выступает на своем уровне. Команда находится на 16 месте, и вряд ли опустится до борьбы за выживание.

Между тем, минувший тур «Бристоль Сити» провел ударно. Дома команда сумела нанести поражение «Мидлсбро» (2:1).

Коэффициенты матча Бристоль Сити — Ковентри Сити 1 2.85 X 3.40 2 2.45 Ставка

Причем до того бристольцы безропотно уступили «Суонси» (1:3). Так что со стабильностью команда не дружит.

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В шести последних матчах коллектив одержал две победы. От зоны вылета его отделяют 19 очков.

«Ковентри»

«Ковентри Сити» с 47 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает 10-е место. Зоне плей-офф команда проигрывает три балла.

В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не совсем бескомпромиссны, расписав только одну ничью за последние 10 игр чемпионат страны.

Данная мировая состоялась три тура назад, когда была ничья с соседом по турнирке «Блэкпулом» дома 1:1, после чего были две победы и одно поражение.

Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 17 баллами. Он смог добиться четырех викторий в 13 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и шесть игр проиграл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,62.