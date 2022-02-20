«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 19:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков. От идущего четвертым «Манчестер Юнайтед» «волки» отстают на шесть очков, но при этом у них еще есть два матча в запасе.

Время все-таки показало, что в клубе не ошиблись с выбором нового главного тренера. Начало сезона было непростым, но в дальнейшем Бруну Лаже удалось добиться значительного прогресса в игре команды.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лестер 1 2.20 X 3.30 2 3.40 Ставка

«Вулверхэмптон» слегка забуксовал в начале февраля, но потом одержал гостевую победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Один из мячей забил мексиканец Рауль Хименес.

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«Вулверхэмптон» одержал пять побед и потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах в рамках АПЛ.

«Лестер»

«Лестер» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 22-х матчах 27 очков.

Несколько дней назад «Лестер» разгромил на своем поле датский «Раннерс» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Но в контексте АПЛ это вообще ни о чем не говорит.

В чемпионате «Лестер» в последнее время, в основном, расстраивает своих болельщиков. В шести предыдущих турах у команды Брендана Роджерса только одна победа. В конце декабря «лисы» сенсационно выиграли у «Ливерпуля».

«Лестер» набрал лишь два очка в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 2.27, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Лестера» — за 3.38.

«Лестер» по-прежнему коварен, но, скорее всего, в предстоящем матче его не ждет ничего хорошего. Дисциплинированный «Вулверхэмптон» станет для гостей большой проблемой.

Ставка — победа «Вулверхэмптона» за 2.27. Не исключено, что все решит один год.

К слову, в пяти предыдущих матчах между «Лестером» и «Вулверхэмптоном» было забить лишь два мяча.