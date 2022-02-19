«Вест Хэм» на своём поле сыграет против «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Матч состоится 19 февраля, начало — 15:30 (мск). «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» проводят отличный сезон и ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов. В данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 41 очко, «МЮ», который расположился на 1 строчку выше имеет в своём активе всего на 2 бала больше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Вест Хэм» 3 раза не смог справиться со своими соперниками и потерпел поражения, 1 раз провел ничейный поединок и 6 раз радовал своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Ньюкасл 1 1.67 X 3.85 2 5.20 Ставка

В АПЛ «железные» два тура назад потерпели поражения от «Лидса» (2:3) и «МЮ» (1:0), после этого команда встречалась с «Уотфордом» на домашнем стадионе и смогла одержать минимальную победу — 1:0. А в последнем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» не смог определить сильнейшего с «Лестером» по два раза обменявшись голами команды разошлись со счётом 2:2.

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В этом матче на поле не сможет выйти Артур Масуаку и Анджело Огбонна.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Черно-белые» смогли выбраться из зоны вылета и на данный момент занимают 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 21 очко за 23 матча в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «сороки» 4 раза порадовали своих болельщиков победами, 2 раза сыграли вничью и 4 раза потерпели поражения от своих соперников.

В Премьер-лиге Англии «Ньюкасл» проводит отличную серию из 5-ти матчей где не проигрывает своим оппонентам. После двух ничейных результатов в матчах с «МЮ» (1:1) и «Уотфордом» (1:1), «черно-белые» смогли одержать победы над «Лидсом» (0:1), «Эвертоном» (3:1) и «Астон Вилой» (1:0).

Команде в этом матче не помогут Джамал Луис, Мэтт Ритчи, Каллум Уилсон, Федерико Фернандес и Айзак Хейден.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Ньюкасла» — за 5.25.

Прогноз — «Ньюкасл» в последнее время проводит отличную серию и не проигрывает своим соперникам, но стоит заметить, что конкурентами в матчах были команды из нижней части турнирной таблицы. «Вест Хэм» борется за зону ЛЧ и точно не будет терять очки с таким соперником как «Ньюкасл».

Поэтому «молотобойцы» уверенно смогут обыграть «черно-белых» благодаря своему классу, опыту, домашней арены и мотивации.

Ставка — Победа «Вест Хэма» с форой (-1) за 2.20.