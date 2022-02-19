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    «Вест Хэм» заберёт такие нужные 3 очка

    «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Премьер-лига Англии, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед»
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    Томаш Соучек
    «Вест Хэм» на своём поле сыграет против «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Матч состоится 19 февраля, начало — 15:30 (мск). «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 15:30 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» проводят отличный сезон и ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов. В данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 41 очко, «МЮ», который расположился на 1 строчку выше имеет в своём активе всего на 2 бала больше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Вест Хэм» 3 раза не смог справиться со своими соперниками и потерпел поражения, 1 раз провел ничейный поединок и 6 раз радовал своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Ньюкасл

  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    В АПЛ «железные» два тура назад потерпели поражения от «Лидса» (2:3) и «МЮ» (1:0), после этого команда встречалась с «Уотфордом» на домашнем стадионе и смогла одержать минимальную победу — 1:0. А в последнем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» не смог определить сильнейшего с «Лестером» по два раза обменявшись голами команды разошлись со счётом 2:2.

    Все прогнозы на спорт

    В этом матче на поле не сможет выйти Артур Масуаку и Анджело Огбонна.

    «Ньюкасл Юнайтед»

    «Черно-белые» смогли выбраться из зоны вылета и на данный момент занимают 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 21 очко за 23 матча в этом сезоне.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «сороки» 4 раза порадовали своих болельщиков победами, 2 раза сыграли вничью и 4 раза потерпели поражения от своих соперников.

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    • В Премьер-лиге Англии «Ньюкасл» проводит отличную серию из 5-ти матчей где не проигрывает своим оппонентам. После двух ничейных результатов в матчах с «МЮ» (1:1) и «Уотфордом» (1:1), «черно-белые» смогли одержать победы над «Лидсом» (0:1), «Эвертоном» (3:1) и «Астон Вилой» (1:0).

    Команде в этом матче не помогут Джамал Луис, Мэтт Ритчи, Каллум Уилсон, Федерико Фернандес и Айзак Хейден.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Ньюкасла» — за 5.25.

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    Прогноз — «Ньюкасл» в последнее время проводит отличную серию и не проигрывает своим соперникам, но стоит заметить, что конкурентами в матчах были команды из нижней части турнирной таблицы. «Вест Хэм» борется за зону ЛЧ и точно не будет терять очки с таким соперником как «Ньюкасл».

    Поэтому «молотобойцы» уверенно смогут обыграть «черно-белых» благодаря своему классу, опыту, домашней арены и мотивации.

    Ставка — Победа «Вест Хэма» с форой (-1) за 2.20.

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    «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» заберёт такие нужные 3 очка
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