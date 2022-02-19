В 23-м туре первой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Бохум». Поединок состоится 19 февраля и начнется в 17:30 по мск. «Штутгарт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» с 18 набранными баллами в турнирной таблице Бундеслиги идет в зоне вылета, на 17-й строчке. От безопасной позиции коллектив отделяет четыре очка.

В последний раз «автозаводцы» побеждали в чемпионате страны более двух месяцев тому назад, одолев тогда в гостях «Вольфсбург» 2:0, после чего провел семь встреч без побед.

Коэффициенты матча Штутгарт — Бохум 1 2.20 X 3.35 2 3.35 Ставка

В этот неудачный для себя период «швабы» потерпели шесть фиаско и расписали одну мировую. В прошлом сыгранном поединке они вне родных стен уступили «Байеру» со счетом 2:4.

Календарь и таблица Бундеслиги

В 11 домашних поединках текущего чемпионата «Штутгарт» смог победить только в трех из них, две встречи еще он свел вничью и шесть раз уходил с поля поверженным.

«Бохум»

«Бохум» на текущий момент в турнирной таблице немецкого первенства находится на 11-й позиции, имея на счету 28 очков. Отставание от еврозоны составляет шесть пунктов.

В своей последней проведенной игре Бундеслиги «несгибаемые» смогли сотворить громкую сенсацию, обыграв на своем поле «Баварию» со счетом 4:2, пропустив при этом первыми, но еще в первой половине забив четыре гола.

Перед этим же коллектив имел 3-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата страны, где раз сыграл вничью и потерпел две неудачи, причем обе без забитых мячей.

Стоит отметить, что «Бохум» успешно играет на домашнем поле, на котором потерпел только два поражения, а вот в гостях у него восемь фиаско за 11 игр.

«Бохум» не может обыграть «Штутгарт» на протяжении последних шести очных встреч, дважды проиграв при четырех мировых исходах, включая одну из них в перво круге — 0:0.

Прогноз и ставка на «Штутгарт» — «Бохум»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.23.

На викторию «Бохума» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.58.

«Автозаводцы», которые давно не побеждали и опустились в зону вылета, приложат максимум усилий для завоевания трех очков в предстоящей игре, к тому же соперник у них для этого вполне подходящий, плохо выступающий вне родных стен.