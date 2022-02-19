«Кельн» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Кельн» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» сейчас выступает на уровне середняка лиги. Вот и текущее 8 место только подтверждает сию диспозицию.

Главной проблемой команды является ненадежная оборона. В 22 матчах «Кельн» пропустил уже 37 мячей.

Коэффициенты матча Кёльн — Айнтрахт Ф 1 2.25 X 3.60 2 3.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Кельн» уступил. Правда, вряд ли кто-то попеняет «козлам» за неудачу в поединке с «РБ Лейпциг» (3:1).

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С «Айнтрахтом» команда в последнее время играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Кельн» по разу обменялся победами с оппонентом.

«Айнтрахт» Ф

На данный момент «Айнтрахт» Ф занимает невысокое для себя 10 место. Команда борется за выход в еврокубки, но от искомой шестой позиции отстает на три очка.

Вот только «Айнтрахт» Ф слабовато выглядит в атаке. Все-таки 33 мяча в 22 матчах для столь амбициозного клуба вряд ли может считаться нормальной голевой отдачей.

В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Ф откровенно удручил. Дома команда потерпела поражение от «Вольфсбурга» (0:2).

Причем до того франкфуртцы имели приятную серию из двух побед подряд. Быть может, дело в плохой форме Филипа Костича, лишь трижды отличившегося в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Айнтрахт» Ф — за 3.10.

«Кельн» испытывает заметные трудности в обороне.

«Айнтрахт» нестабилен, но способен прибавить .

Отсутствие у хозяев их лидера атак Антони Модеста станет для них неразрешимой проблемой. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 3.10.