Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису» Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022Фотогалерея: Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 00:07
    • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:40
    • «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»
  • 01:07
    • «Лестер» разгромил «Раннерс», «Буде/Глимт» обыграл «Селтик»
    Все новости спорта

    На «Рейн Энерги» победят гости?

    «Кельн» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Бундеслига, 19 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Кельн Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Айнтрахт» Ф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Борре
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Кельн» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Февраля 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 20:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Кельн»

    «Кельн» сейчас выступает на уровне середняка лиги. Вот и текущее 8 место только подтверждает сию диспозицию.

    Главной проблемой команды является ненадежная оборона. В 22 матчах «Кельн» пропустил уже 37 мячей.

    Коэффициенты матча Кёльн — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Кельн» уступил. Правда, вряд ли кто-то попеняет «козлам» за неудачу в поединке с «РБ Лейпциг» (3:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Айнтрахтом» команда в последнее время играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Кельн» по разу обменялся победами с оппонентом.

    «Айнтрахт» Ф

    На данный момент «Айнтрахт» Ф занимает невысокое для себя 10 место. Команда борется за выход в еврокубки, но от искомой шестой позиции отстает на три очка.

    Вот только «Айнтрахт» Ф слабовато выглядит в атаке. Все-таки 33 мяча в 22 матчах для столь амбициозного клуба вряд ли может считаться нормальной голевой отдачей.

  • Клубный чемпионат мира олицетворяет растущий хаос в футболе
  • Каково будущее турнира?
  • 14/02/2022

    • В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Ф откровенно удручил. Дома команда потерпела поражение от «Вольфсбурга» (0:2).

    Причем до того франкфуртцы имели приятную серию из двух побед подряд. Быть может, дело в плохой форме Филипа Костича, лишь трижды отличившегося в текущем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Айнтрахт» Ф — за 3.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Кельн» испытывает заметные трудности в обороне.

    «Айнтрахт» нестабилен, но способен прибавить.

    Отсутствие у хозяев их лидера атак Антони Модеста станет для них неразрешимой проблемой. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Берреттини — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бонзи — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудерметова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ризеспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гент — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кельн» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. На «Рейн Энерги» победят гости?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры