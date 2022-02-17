«Лестер» сыграет на своем поле с «Раннерс» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Нынешний сезон для команды выглядит провальным. Все-таки лишь 11 место в АПЛ явно не устраивает «лис».

В последнем поединке чемпионата команда вновь разочаровала. Дома «Лестер» не сумел переиграть «Вест Хэм» (2:2).

Коэффициенты матча Лестер — Раннерс 1 1.27 X 5.70 2 11.00 Ставка

Быть может, слишком уж сказывается отсутствие капитана команда Джейми Варди. Опытный форвард травмирован уже давненько.

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Помимо капитана, «лисы» не смогут рассчитывать на помощь Тимоти Кастаня и Джонни Эванса. Оба игрока также оказались в лазарете.

«Раннерс»

Датчане неплохо провели групповой этап. 2 место в непростой для себя группе — весьма неплохой результат.

Правда, «Раннерс» многовато пропускает в свои ворота. В 6 матчах группового этапа команда пропустила 9 мячей.

В своем чемпионате «Раннерс» идет на 5 месте. Правда, при столь высокой плотности в таблице команда способна на некоторый подъем.

Уже сам выход в евровесну для команды — однозначный успех. Вот только продлить его у команды вряд ли получится.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.31, на ничью за 5.95, а на «Раннерс» — за 10.50.

Хозяева наверняка сыграют с позиции силы .

Датчане имеют проблемы в обороне.

Фактор своего поля плюс более высокий класс исполнителей говорят в пользу англичан. Наши прогноз и ставка — Фора «Лестера» -1.75 с коэффициентом 2.08.