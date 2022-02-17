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    «Лисы» искусают датчан

    «Лестер» — «Раннерс». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Раннерс»
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    Джеймс Мэддисон
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Раннерс» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Раннерс Раннерс
  • Лига конференций. 1/16 финала
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    «Лестер»

    Нынешний сезон для команды выглядит провальным. Все-таки лишь 11 место в АПЛ явно не устраивает «лис».

    В последнем поединке чемпионата команда вновь разочаровала. Дома «Лестер» не сумел переиграть «Вест Хэм» (2:2).

    Коэффициенты матча Лестер — Раннерс

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    Быть может, слишком уж сказывается отсутствие капитана команда Джейми Варди. Опытный форвард травмирован уже давненько.

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    Помимо капитана, «лисы» не смогут рассчитывать на помощь Тимоти Кастаня и Джонни Эванса. Оба игрока также оказались в лазарете.

    «Раннерс»

    Датчане неплохо провели групповой этап. 2 место в непростой для себя группе — весьма неплохой результат.

    Правда, «Раннерс» многовато пропускает в свои ворота. В 6 матчах группового этапа команда пропустила 9 мячей.

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    • В своем чемпионате «Раннерс» идет на 5 месте. Правда, при столь высокой плотности в таблице команда способна на некоторый подъем.

    Уже сам выход в евровесну для команды — однозначный успех. Вот только продлить его у команды вряд ли получится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.31, на ничью за 5.95, а на «Раннерс» — за 10.50.

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    Хозяева наверняка сыграют с позиции силы.

    Датчане имеют проблемы в обороне.

    Фактор своего поля плюс более высокий класс исполнителей говорят в пользу англичан. Наши прогноз и ставка — Фора «Лестера» -1.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Лестер» — «Раннерс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лисы» искусают датчан
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