В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Шеффилд Юнайтед» примет «Халл Сити» на поле стадиона «Бремелл Лейн». Событие запланировано на 15 февраля 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» по-прежнему пытаются попасть в зону плей-офф, но пока им не хватает 4 очков, чтобы обойти «Мидлсбро» и занять хотя бы 6 место. Хозяева находятся на 8 месте с 46 баллами и сейчас идут на серии из шести матчей без поражений.

В прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом». Матч закончился нулевой ничьей. Так прервалась победная серия коллектива из четырех встреч. Ранее они смогли справиться с «Вест Бромвичем» (2:0), «Бирмингемом» (2:1), «Питерборо» (2:0) и «Лутоном» (2:0).

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Халл Сити 1 1.52 X 4.05 2 6.80 Ставка

На домашнем поле у «Шеффилда» 3 сухие победы подряд при двух забитых голах в каждом случае.

Травмированы у хозяев Риан Брюстер, Дэвид Макголдрик, Джек О'Коннел, Бен Осборн и Энда Стивенс.

«Халл Сити»

«Тигры» занимают 19 место и для них этот сезон — это борьба за выживание, а не за высокие позиции. На их счету 32 очка и 3 поражения подряд.

Начиная с февраля команда стала терпеть неудачи. Она проиграла «Престону» (0:1), а затем уступила «Дерби» (1:3) и «Фулхэму» (0:1).

Всего в нынешнем сезоне гости проиграли уже 17 раз в 31 поединке. Это при 9 победах и 5 ничьих.

Пропустят игру Натан Бакстер, Маллик Уилкс, Рендел Уилльмс и Каллум Элдер.

Прогноз и ставка

«Шеффилд» лучше не только в таблице, но и по коэффициентам. 1.52 букмекеры дают на его победу и 6.30 на победу «Халла». На ничью можно поставить с коэффициентом 4.20.

«Шеффилд» неплохо забивал в прошлых турах и показывал хороший футбол, благодаря чему побеждал соперников. При этом он трижды подряд обыгрывал «Халл» в очных встречах. Так что, скорее всего, команде удастся подтвердить статус фаворита.

Рекомендуем поставить на двойной исход с победой хозяев и тоталом больше 2.5. Коэффициент составляет 2.50.