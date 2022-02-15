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    «Шеффилд» подтвердит статус фаворита

    «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити». Прогноз (к. 2.50) и ставки на футбол, Чемпионшип, 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»
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    Игроки «Шеффилд Юнайтед»
    В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Шеффилд Юнайтед» примет «Халл Сити» на поле стадиона «Бремелл Лейн». Событие запланировано на 15 февраля 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Февраля 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:45 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» по-прежнему пытаются попасть в зону плей-офф, но пока им не хватает 4 очков, чтобы обойти «Мидлсбро» и занять хотя бы 6 место. Хозяева находятся на 8 месте с 46 баллами и сейчас идут на серии из шести матчей без поражений.

    В прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом». Матч закончился нулевой ничьей. Так прервалась победная серия коллектива из четырех встреч. Ранее они смогли справиться с «Вест Бромвичем» (2:0), «Бирмингемом» (2:1), «Питерборо» (2:0) и «Лутоном» (2:0).

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Халл Сити

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
    •

    На домашнем поле у «Шеффилда» 3 сухие победы подряд при двух забитых голах в каждом случае.

    Травмированы у хозяев Риан Брюстер, Дэвид Макголдрик, Джек О'Коннел, Бен Осборн и Энда Стивенс.

    «Халл Сити»

    «Тигры» занимают 19 место и для них этот сезон — это борьба за выживание, а не за высокие позиции. На их счету 32 очка и 3 поражения подряд.

    Начиная с февраля команда стала терпеть неудачи. Она проиграла «Престону» (0:1), а затем уступила «Дерби» (1:3) и «Фулхэму» (0:1).

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    • Всего в нынешнем сезоне гости проиграли уже 17 раз в 31 поединке. Это при 9 победах и 5 ничьих.

    Пропустят игру Натан Бакстер, Маллик Уилкс, Рендел Уилльмс и Каллум Элдер.

    Прогноз и ставка

    «Шеффилд» лучше не только в таблице, но и по коэффициентам. 1.52 букмекеры дают на его победу и 6.30 на победу «Халла». На ничью можно поставить с коэффициентом 4.20.

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    «Шеффилд» неплохо забивал в прошлых турах и показывал хороший футбол, благодаря чему побеждал соперников. При этом он трижды подряд обыгрывал «Халл» в очных встречах. Так что, скорее всего, команде удастся подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуем поставить на двойной исход с победой хозяев и тоталом больше 2.5. Коэффициент составляет 2.50.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. «Шеффилд» подтвердит статус фаворита
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