«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» по-прежнему пытаются попасть в зону плей-офф, но пока им не хватает 4 очков, чтобы обойти «Мидлсбро» и занять хотя бы 6 место. Хозяева находятся на 8 месте с 46 баллами и сейчас идут на серии из шести матчей без поражений.
В прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом». Матч закончился нулевой ничьей. Так прервалась победная серия коллектива из четырех встреч. Ранее они смогли справиться с «Вест Бромвичем» (2:0), «Бирмингемом» (2:1), «Питерборо» (2:0) и «Лутоном» (2:0).
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
На домашнем поле у «Шеффилда» 3 сухие победы подряд при двух забитых голах в каждом случае.
Травмированы у хозяев Риан Брюстер, Дэвид Макголдрик, Джек О'Коннел, Бен Осборн и Энда Стивенс.
«Халл Сити»
«Тигры» занимают 19 место и для них этот сезон — это борьба за выживание, а не за высокие позиции. На их счету 32 очка и 3 поражения подряд.
Начиная с февраля команда стала терпеть неудачи. Она проиграла «Престону» (0:1), а затем уступила «Дерби» (1:3) и «Фулхэму» (0:1).
Всего в нынешнем сезоне гости проиграли уже 17 раз в 31 поединке. Это при 9 победах и 5 ничьих.
Пропустят игру Натан Бакстер, Маллик Уилкс, Рендел Уилльмс и Каллум Элдер.
Прогноз и ставка
«Шеффилд» лучше не только в таблице, но и по коэффициентам. 1.52 букмекеры дают на его победу и 6.30 на победу «Халла». На ничью можно поставить с коэффициентом 4.20.
«Шеффилд» неплохо забивал в прошлых турах и показывал хороший футбол, благодаря чему побеждал соперников. При этом он трижды подряд обыгрывал «Халл» в очных встречах. Так что, скорее всего, команде удастся подтвердить статус фаворита.
Рекомендуем поставить на двойной исход с победой хозяев и тоталом больше 2.5. Коэффициент составляет 2.50.