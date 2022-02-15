15 февраля в 23:00 мск ПСЖ примет мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на эту игру дает известный комментатор, амбассадор Фонбет Василий Уткин. ПСЖ — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

В какой форме ПСЖ

Парижане выиграли все три домашних матча Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» (2:0), «Лейпцига» (3:2) и «Брюгге» (4:1), но во всех выездных играх потеряли очки (1:1, 2:2, 1:2). ПСЖ вышел в плей-офф со второго места из группы А.

В конце января команда Почеттино вылетела из Кубка Франции от Ниццы (0:0, по пенальти 5:6). В Лиге 1 ПСЖ лидирует с 13-очковым отрывом, а в последних пяти турах сыграл вничью с «Лионом» (1:1), победил «Брест» (2:0), «Реймс» (4:0), «Лилль» (5:1) и «Ренн» (1:0).

В какой форме «Реал»

Королевский клуб лидирует в Ла Лиге, правда, в последних турах победил только «Гранаду» (1:0), а также сыграл вничью с «Эльче» (2:2) и «Вильяррелом» (0:0). «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Атлетика» (0:1), при этом одолел клуб из Бильбао в финале Суперкубка (2:0).

Мадридцы выиграли 5 из 6 матчей на групповом этапе у «Интера» (1:0, 2:0), «Шахтёра» (2:1, 3:0) и «Шерифа» (3:0), сенсационно уступили тираспольцам (1:2) и финишировали на первом месте. «Реал» вместе с «Баварией» пропустил меньше всех на групповом этапе (по 3 гола).

ПСЖ — «Реал»: статистика личных встреч

В 3 из 5 последних очных встреч в ЛЧ выиграл «Реал» (1:0, 3:1, 2:1), одна победа у ПСЖ (3:0), а последняя игра завершилась вничью (2:2).

Прогноз Василия Уткина на матч ПСЖ — «Реал»

В этом сезоне оба гранда лучше атакуют, чем обороняются. Парижане непобедимы дома в этой Лиге чемпионов и во вторник распечатают ворота «Реала», но и гости в долгу не останутся.

После травмы возвращается Карим Бензема. Такой мастер обязательно доставит массу проблем обороне ПСЖ и организует минимум один гол. Ставим на «Обе забьют» за 1.58 в Фонбет!

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