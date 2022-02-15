15 февраля на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в перенесенном 18-м туре АПЛ. Встреча начнется в 23:15 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

С 40 набранными очками «Манчестер Юнайтед» на текущий момент находится на пятой строке в турнирной таблице, но четвертому «Вест Хэму» проигрывает только по дополнительным показателям.

С учетом кубковой игры, где манкунианцы проиграли «Мидлсбро» по пенальти, они не могут победить на протяжении трех встреч подряд, завершив все поединки в данном отрезке вничью.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 1 1.73 X 3.85 2 4.60 Ставка

Накануне «красные дьяволы» расписали домашнюю мировую с «Саутгемптоном», сыграв 1:1. Перед этим они не смогли справиться на выезде с аутсайдером «Бернли», сыграв с тем же счетом 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

В 12 встречах на своем поле в текущем чемпионате «МЮ» выиграл в половине из них, еще четыре поединка коллектив проиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

«Брайтон»

«Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, на девятой строке. У команды 33 очка после 23 сыгранных матчей и отставание от еврозоны в шесть баллов.

Вот уже как семь туров чемпионата «чайки» не знают горечи поражений. В этот удачный для себя период они смогли добиться трех победных результатов и четыре поединка свели вничью.

К данной же игре «сине-белые» подходят после выездного выигрыша над аутсайдером «Уотфордом» 2:0, а до этого они три встрече чемпионата свели вничью. Однако в этот период они прекратили борьбу в Кубке Англии, уступив в гостях «Тоттенхэму» 1:3.

Вне родных стен «Брайтон» в текущем чемпионате уступил только раз за 12 встреч. Еще четыре раза он победил и аж семь игр свел вничью.

«МЮ» выиграл у «Брайтона» в последних шести очных поединках во всех турнирах. В прошлом сезоне манкунианцы победили 2:1 дома и 3:2 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.80.

На викторию «Брайтона» дают — 4.71, ничья оценена — в 3.90.

Манкунианцы после ряда неудач приложат максимум усилий для победы в этой игре. Да и к тому же они удачно играют против «чаек». Так что в данном сражении прогнозируем викторию хозяев.