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    Манкунианцы наконец-то добудут победу

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, АПЛ, 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
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    15 февраля на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в перенесенном 18-м туре АПЛ. Встреча начнется в 23:15 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    С 40 набранными очками «Манчестер Юнайтед» на текущий момент находится на пятой строке в турнирной таблице, но четвертому «Вест Хэму» проигрывает только по дополнительным показателям.

    С учетом кубковой игры, где манкунианцы проиграли «Мидлсбро» по пенальти, они не могут победить на протяжении трех встреч подряд, завершив все поединки в данном отрезке вничью.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Накануне «красные дьяволы» расписали домашнюю мировую с «Саутгемптоном», сыграв 1:1. Перед этим они не смогли справиться на выезде с аутсайдером «Бернли», сыграв с тем же счетом 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    В 12 встречах на своем поле в текущем чемпионате «МЮ» выиграл в половине из них, еще четыре поединка коллектив проиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Брайтон»

    «Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, на девятой строке. У команды 33 очка после 23 сыгранных матчей и отставание от еврозоны в шесть баллов.

    Вот уже как семь туров чемпионата «чайки» не знают горечи поражений. В этот удачный для себя период они смогли добиться трех победных результатов и четыре поединка свели вничью.

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    • К данной же игре «сине-белые» подходят после выездного выигрыша над аутсайдером «Уотфордом» 2:0, а до этого они три встрече чемпионата свели вничью. Однако в этот период они прекратили борьбу в Кубке Англии, уступив в гостях «Тоттенхэму» 1:3.

    Вне родных стен «Брайтон» в текущем чемпионате уступил только раз за 12 встреч. Еще четыре раза он победил и аж семь игр свел вничью.

    «МЮ» выиграл у «Брайтона» в последних шести очных поединках во всех турнирах. В прошлом сезоне манкунианцы победили 2:1 дома и 3:2 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Брайтона» дают — 4.71, ничья оценена — в 3.90.

    Манкунианцы после ряда неудач приложат максимум усилий для победы в этой игре. Да и к тому же они удачно играют против «чаек». Так что в данном сражении прогнозируем викторию хозяев.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. Манкунианцы наконец-то добудут победу
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