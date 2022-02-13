«Метц» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Метц» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1. «Гранатовые» занимают 18 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 23 матчах забито всего 24 мяча, притом пропущено аж 43.

Коэффициенты матча Метц — Марсель 1 5.60 X 3.95 2 1.60 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Метц» не смог добыть победу. Выездная сухая ничья с «Труа» едва ли может сойти за подвиг.

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Марселя» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла лишь раз при четырех ничьих.

«Марсель»

На данный момент «Марсель» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем ни о какой чемпионской гонке с ПСЖ не может быть и речи.

«Марсель» отстает от парижан на 13 очков. Правда, оборона команды практически так же надежна, как и у ПСЖ: 20 пропущенных мячей против 19 у лидера.

В предыдущем туре Лиги 1 «Марсель» вновь победил. Дома команда сумела разгромить «Анже» (5:2).

Правда, после того последовал холодный душ в Кубке Франции. Мечты о трофее разбились в матче с «Ниццей», проигранном со счетом 4:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.70, на ничью за 4.04, а на «Метц» — за 5.20.

«Метц» не забивал в двух последних матчах.

«Марсель» желает сохранить за собой вторую строчку, так что наверняка будет атаковать .

Гости борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.