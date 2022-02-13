«Метц»
«Метц» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1. «Гранатовые» занимают 18 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 23 матчах забито всего 24 мяча, притом пропущено аж 43.
Коэффициенты матча Метц — Марсель
В предыдущем туре чемпионата «Метц» не смог добыть победу. Выездная сухая ничья с «Труа» едва ли может сойти за подвиг.
Матчи против «Марселя» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла лишь раз при четырех ничьих.
«Марсель»
На данный момент «Марсель» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем ни о какой чемпионской гонке с ПСЖ не может быть и речи.
«Марсель» отстает от парижан на 13 очков. Правда, оборона команды практически так же надежна, как и у ПСЖ: 20 пропущенных мячей против 19 у лидера.
В предыдущем туре Лиги 1 «Марсель» вновь победил. Дома команда сумела разгромить «Анже» (5:2).
Правда, после того последовал холодный душ в Кубке Франции. Мечты о трофее разбились в матче с «Ниццей», проигранном со счетом 4:1.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.70, на ничью за 4.04, а на «Метц» — за 5.20.
«Метц» не забивал в двух последних матчах.
«Марсель» желает сохранить за собой вторую строчку, так что
Гости борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.