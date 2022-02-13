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    Марсельцы дожмут «Метц»

    «Метц» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига 1, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Марсель»
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    Дуйе Чалета-Цар
    «Метц» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Метц» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Февраля 2022 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 22:45 Марсель Марсель
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    «Метц»

    «Метц» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1. «Гранатовые» занимают 18 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 23 матчах забито всего 24 мяча, притом пропущено аж 43.

    Коэффициенты матча Метц — Марсель

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Метц» не смог добыть победу. Выездная сухая ничья с «Труа» едва ли может сойти за подвиг.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Марселя» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла лишь раз при четырех ничьих.

    «Марсель»

    На данный момент «Марсель» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем ни о какой чемпионской гонке с ПСЖ не может быть и речи.

    «Марсель» отстает от парижан на 13 очков. Правда, оборона команды практически так же надежна, как и у ПСЖ: 20 пропущенных мячей против 19 у лидера.

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Марсель» вновь победил. Дома команда сумела разгромить «Анже» (5:2).

    Правда, после того последовал холодный душ в Кубке Франции. Мечты о трофее разбились в матче с «Ниццей», проигранном со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.70, на ничью за 4.04, а на «Метц» — за 5.20.

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    «Метц» не забивал в двух последних матчах.

    «Марсель» желает сохранить за собой вторую строчку, так что наверняка будет атаковать.

    Гости борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

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    «Метц» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Марсельцы дожмут «Метц»
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