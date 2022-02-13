«Аталанта»
«Аталанта» в нынешнем сезоне выступает непривычно слабо. Команда находится на 5 месте в таблице, хоть и атакует по-прежнему ярко.
Бергамаски многовато пропускают в свои ворота. Впрочем, такая же тенденция прослеживалась и в прошлых сезонах.
Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус
В предыдущем туре чемпионата «Аталанта» проиграла. В родных стенах земляки Труффальдино уступили «Кальяри» (1:2).
После того команда завершила свой путь в Кубке Италии. Поражение от «Фиорентины» (2:3) получилось крайне досадным, тем паче решающий мяч был пропущен в эндшпиле встречи.
«Ювентус»
На данный момент «Ювентус» занимает скромное, как для своих амбиций, 4 место. Всему виной неудачный старт и слишком долгое привыкание играть без Криштиану Роналду.
Зато моментально пришелся ко двору Душан Влахович. Серб уже начал отрабатывать выданные ему авансы, забив в ворота «Вероны».
В предыдущем туре Серии А «Ювентус» обыграл веронцев со счетом 2:0. Причем второй мяч записал на свой счет еще один новичок Денис Закария.
После того туринцы преуспели и в Кубке Италии. «Старая Сеньора» переиграла «Сассуоло» (2:1), причем решающий мяч соперники забили в собственные ворота.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Аталанту» — за 2.80.
Бергамаски в последних матчах откровенно удручают.
Обновленный «Ювентус» смотрится весьма выгодно. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.50.