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    «Ювентус» победит в Бергамо?

    «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Серия А, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Аталанта»

    «Аталанта» в нынешнем сезоне выступает непривычно слабо. Команда находится на 5 месте в таблице, хоть и атакует по-прежнему ярко.

    Бергамаски многовато пропускают в свои ворота. Впрочем, такая же тенденция прослеживалась и в прошлых сезонах.

    Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Аталанта» проиграла. В родных стенах земляки Труффальдино уступили «Кальяри» (1:2).

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    После того команда завершила свой путь в Кубке Италии. Поражение от «Фиорентины» (2:3) получилось крайне досадным, тем паче решающий мяч был пропущен в эндшпиле встречи.

    «Ювентус»

    На данный момент «Ювентус» занимает скромное, как для своих амбиций, 4 место. Всему виной неудачный старт и слишком долгое привыкание играть без Криштиану Роналду.

    Зато моментально пришелся ко двору Душан Влахович. Серб уже начал отрабатывать выданные ему авансы, забив в ворота «Вероны».

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    • В предыдущем туре Серии А «Ювентус» обыграл веронцев со счетом 2:0. Причем второй мяч записал на свой счет еще один новичок Денис Закария.

    После того туринцы преуспели и в Кубке Италии. «Старая Сеньора» переиграла «Сассуоло» (2:1), причем решающий мяч соперники забили в собственные ворота.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Аталанту» — за 2.80.

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    Бергамаски в последних матчах откровенно удручают.

    «Ювентус» сейчас на ходу, к тому же в игру туринцев удачно вписались новички.

    Обновленный «Ювентус» смотрится весьма выгодно. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.50.

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    «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» победит в Бергамо?
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