«Аталанта» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» в нынешнем сезоне выступает непривычно слабо. Команда находится на 5 месте в таблице, хоть и атакует по-прежнему ярко.

Бергамаски многовато пропускают в свои ворота. Впрочем, такая же тенденция прослеживалась и в прошлых сезонах.

Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус 1 2.90 X 3.40 2 2.45 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Аталанта» проиграла. В родных стенах земляки Труффальдино уступили «Кальяри» (1:2).

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После того команда завершила свой путь в Кубке Италии. Поражение от «Фиорентины» (2:3) получилось крайне досадным, тем паче решающий мяч был пропущен в эндшпиле встречи.

«Ювентус»

На данный момент «Ювентус» занимает скромное, как для своих амбиций, 4 место. Всему виной неудачный старт и слишком долгое привыкание играть без Криштиану Роналду.

Зато моментально пришелся ко двору Душан Влахович. Серб уже начал отрабатывать выданные ему авансы, забив в ворота «Вероны».

В предыдущем туре Серии А «Ювентус» обыграл веронцев со счетом 2:0. Причем второй мяч записал на свой счет еще один новичок Денис Закария.

После того туринцы преуспели и в Кубке Италии. «Старая Сеньора» переиграла «Сассуоло» (2:1), причем решающий мяч соперники забили в собственные ворота.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Аталанту» — за 2.80.

Бергамаски в последних матчах откровенно удручают.

«Ювентус» сейчас на ходу , к тому же в игру туринцев удачно вписались новички.

Обновленный «Ювентус» смотрится весьма выгодно. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.50.