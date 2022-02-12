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    Это будет непростой выезд для «галактикос»

    «Вильярреал» — «Реал». Прогноз, ставки (к. 1.82) на футбол, Примера, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Реал»
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    Херард Морено
    «Вильярреал» и мадридский «Реал» встретятся 12 февраля на стадионе «Керамика» в матче 24 тура испанской Примеры. Начало встречи в 18:15 мск. «Вильярреал» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Февраля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 18:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Вильярреал»

    Хозяева пока что вписываются в еврокубковую квоту. Подопечные Уная Эмери находятся на 6 позиции. Однако у них 35 очков и в случае малейшей оплошности этим воспользуется «Реал Сосьедад». Да и «Атлетик» поджимает.

    Правда осечек «Вильярреал» не дает вот уже 2 тура. Он разгромил «Мальорку» со счетом 3:0, а затем разобрался с «Бетисом» (2:0), который в этом сезоне метит на бронзу и Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Мадрид

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Все это было после серии из трех неудачных выступлений. Ну то есть дважды «желтые» проиграли, уступив «Эльче» (0:1) в Примере и «Спортингу» из Хихона (1:2) в Кубке Испании. Один раз была ничья. Хозяева разошлись миром с «Атлетико» (1:1).

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    У «Вильярреала» не сыграют форвард Херард Морено и хавбек Франсиск Коклен.

    «Реал»

    Чемпионским планам «Реала» сейчас мало кто может помешать, однако на пятки наступает «Севилья», которая располагается на расстоянии 6 очков. Коллектив Карло Анчелотти имеет 53 пункта после 23 матчей.

    У команды шестое место по текущей форме за 5 матчей чемпионата. Этому поспособствовали ничья с «Эльче» (2:2) и поражение от «Хетафе» (0:1). В любом случае, «сливочные» не проигрывают в турнире на протяжении трех туров.

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    • «Реал» также отличился в матче с «Валенсией», разгромив ее 4:1. В прошлом туре гости победили «Гранаду» 1:0. Это была 16 победа «галактикос» в нынешнем сезоне Примеры. Ну и вылет из Кубка Испании «Реалу» стоит припомнить. Он проиграл «Атлетику» 0:1 в 1/4 финала.

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    Прогноз и ставка

    По котировкам команды практически равны — 2.65 на победу «Вильярреала» и 2.70 на победу «Реала». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.55.

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    Голов точно стоит ждать. Средний показатель забитых за игру у обеих команд выше 1.5. И судя по котировкам букмекеры тоже ждут тотал больше.

    В таком случае нельзя упустить шанса поставить на тотал больше 2.5, который дают с коэффициентом 1.82.

    «Вильярреал» вел в счете к перерыву в 6 из последних 10 домашних матчей. В 3 из 4 игр дома с «Реалом» «желтые» забивали в первом тайме. Ставим на гол «Вильярреала» в первом тайме за 2.01.

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    «Вильярреал» — «Реал»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Это будет непростой выезд для «галактикос»
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