«Вильярреал» и мадридский «Реал» встретятся 12 февраля на стадионе «Керамика» в матче 24 тура испанской Примеры. Начало встречи в 18:15 мск. «Вильярреал» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Хозяева пока что вписываются в еврокубковую квоту. Подопечные Уная Эмери находятся на 6 позиции. Однако у них 35 очков и в случае малейшей оплошности этим воспользуется «Реал Сосьедад». Да и «Атлетик» поджимает.

Правда осечек «Вильярреал» не дает вот уже 2 тура. Он разгромил «Мальорку» со счетом 3:0, а затем разобрался с «Бетисом» (2:0), который в этом сезоне метит на бронзу и Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Мадрид 1 2.55 X 3.45 2 2.70 Ставка

Все это было после серии из трех неудачных выступлений. Ну то есть дважды «желтые» проиграли, уступив «Эльче» (0:1) в Примере и «Спортингу» из Хихона (1:2) в Кубке Испании. Один раз была ничья. Хозяева разошлись миром с «Атлетико» (1:1).

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У «Вильярреала» не сыграют форвард Херард Морено и хавбек Франсиск Коклен.

«Реал»

Чемпионским планам «Реала» сейчас мало кто может помешать, однако на пятки наступает «Севилья», которая располагается на расстоянии 6 очков. Коллектив Карло Анчелотти имеет 53 пункта после 23 матчей.

У команды шестое место по текущей форме за 5 матчей чемпионата. Этому поспособствовали ничья с «Эльче» (2:2) и поражение от «Хетафе» (0:1). В любом случае, «сливочные» не проигрывают в турнире на протяжении трех туров.

«Реал» также отличился в матче с «Валенсией», разгромив ее 4:1. В прошлом туре гости победили «Гранаду» 1:0. Это была 16 победа «галактикос» в нынешнем сезоне Примеры. Ну и вылет из Кубка Испании «Реалу» стоит припомнить. Он проиграл «Атлетику» 0:1 в 1/4 финала.

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Прогноз и ставка

По котировкам команды практически равны — 2.65 на победу «Вильярреала» и 2.70 на победу «Реала». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.55.

Голов точно стоит ждать. Средний показатель забитых за игру у обеих команд выше 1.5. И судя по котировкам букмекеры тоже ждут тотал больше.

В таком случае нельзя упустить шанса поставить на тотал больше 2.5, который дают с коэффициентом 1.82.

«Вильярреал» вел в счете к перерыву в 6 из последних 10 домашних матчей. В 3 из 4 игр дома с «Реалом» «желтые» забивали в первом тайме. Ставим на гол «Вильярреала» в первом тайме за 2.01.