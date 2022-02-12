«Наполи»
«Голубые» занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 52 очка за 24 матча, опережающий их «Интер» имеет в своём активе всего на 1 балл больше, но у этой команды есть ещё одна игра в запасе.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Наполи» 6 раз радовал своих болельщиков победами, 3 раза проигрывал своим соперникам и 1 раз довольствовался ничейным результатом.
Коэффициенты матча Наполи — Интер
В Серии А «неаполитанцы» не проигрывают уже 5 матчей подряд. После поражения от «Специи» в 19-м туре «Наполи» не смог определить сильнейшего с «Ювентусом» (1:1), а после побеждал в матчах с «Сампдорией» (1:0), «Болоньей» (0:2), «Салернитаной» (4:1) и «Венецией» (0:2).
В этом матче команде не помогут Андре-Франк Ангисса и Калиду Кулибали.
«Интер»
«Черно-синие» занимают первое место в турнирной таблице Серии А набрав 52 очка за 23 матча чемпионата. Команда забила больше всех в этом сезоне — 54 гола, а пропустила 19 мячей в свои ворота.
За последние 10 поединков во всех турнирах «Интер» 1 раз потерпел поражение, 1 раз сыграл вничью и 8 раз побеждал своих оппонентов.
В чемпионате Италии «нерадзурри» провели беспроигрышную серию, которая составила 14 туров подряд. Первое поражение за долгое время «Интер» потерпел в выездном поединке с «Миланом» (1:2), но после этого смог реабилитироваться в матче 1/4 финала кубка Италии с «Ромой» переиграв их на родном стадионе со счётом 2:0.
На поле не смогут выйти Алессандро Бастони, Робин Госенс и Хоакин Корреа.
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Интера» — за 2.65.
Прогноз — При всех достоинствах хозяев, справиться со слаженностью и дисциплинированностью гостей им будет непросто. «Интер» выглядит убедительнее не только «голубых», но и любого другого клуба Серии А. Как показывает практика, устоять против этих «сине-черных» действительно непросто, поэтому и в этом матче «Интер» заберет свои 3 очка.
Ставка — Победа «Интера» за 2.65.