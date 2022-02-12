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    «Интер» одержит победу в принципиальном матче

    «Наполи» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Италии, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Интер»
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    Николо Барелла
    «Наполи» на своём поле сыграет против «Интера» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 12 февраля, начало — 20:00 (мск). «Наполи» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Февраля 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Наполи»

    «Голубые» занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 52 очка за 24 матча, опережающий их «Интер» имеет в своём активе всего на 1 балл больше, но у этой команды есть ещё одна игра в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Наполи» 6 раз радовал своих болельщиков победами, 3 раза проигрывал своим соперникам и 1 раз довольствовался ничейным результатом.

    Коэффициенты матча Наполи — Интер

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В Серии А «неаполитанцы» не проигрывают уже 5 матчей подряд. После поражения от «Специи» в 19-м туре «Наполи» не смог определить сильнейшего с «Ювентусом» (1:1), а после побеждал в матчах с «Сампдорией» (1:0), «Болоньей» (0:2), «Салернитаной» (4:1) и «Венецией» (0:2).

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    В этом матче команде не помогут Андре-Франк Ангисса и Калиду Кулибали.

    «Интер»

    «Черно-синие» занимают первое место в турнирной таблице Серии А набрав 52 очка за 23 матча чемпионата. Команда забила больше всех в этом сезоне — 54 гола, а пропустила 19 мячей в свои ворота.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Интер» 1 раз потерпел поражение, 1 раз сыграл вничью и 8 раз побеждал своих оппонентов.

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    • В чемпионате Италии «нерадзурри» провели беспроигрышную серию, которая составила 14 туров подряд. Первое поражение за долгое время «Интер» потерпел в выездном поединке с «Миланом» (1:2), но после этого смог реабилитироваться в матче 1/4 финала кубка Италии с «Ромой» переиграв их на родном стадионе со счётом 2:0.

    На поле не смогут выйти Алессандро Бастони, Робин Госенс и Хоакин Корреа.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Интера» — за 2.65.

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    Прогноз — При всех достоинствах хозяев, справиться со слаженностью и дисциплинированностью гостей им будет непросто. «Интер» выглядит убедительнее не только «голубых», но и любого другого клуба Серии А. Как показывает практика, устоять против этих «сине-черных» действительно непросто, поэтому и в этом матче «Интер» заберет свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Интера» за 2.65.

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    «Наполи» — «Интер»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» одержит победу в принципиальном матче
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