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    Прервет ли «Галатасарай» неудачную серию?

    «Галатасарай» — «Кайсериспор». Прогноз (к. 1.81) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 12 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Кайсериспор»
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    Райан Бабел
    «Галатасарай» и «Кайсериспор» встретятся в матче 25 тура чемпионата Турции. Игра состоится 12 февраля в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Февраля 2022 года
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    «Галатасарай»

    Низший пилотаж хозяев продолжается. Они все также не могут победить и сейчас их серия достигла отметки в 5 поединков, причем в четырех из них команда проигрывала.

    Из-за неудовлетворительных результатов турнирное положение «львов» сильно пошатнулось. На данный момент они занимают 13 место с 28 очками на счету. Это довольно плохо для клуба такого уровня, как «Галатасарай».

    Лишь в прошлом туре хозяевам удалось прервать 4-матчевую серию неудач благодаря ничье с «Аланьяспором» (1:1). До этого «Галатасарай» проиграл «Хатайспору» 2:4, «Касымпаше» 1:3 и «Трабзонспору» 1:2.

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    С учетом всех турниров «Галатасарай» проиграл 4 домашних поединка подряд.

    «Касымпаша»

    В сравнении с соперником, у гостей неплохие результаты и не удивительно, что они идут чуть выше в таблице. «Кайсериспор» занимает 10 позицию с 34 очками на счету. За 5 туров чемпионата у команды всего одно поражения. К слову, их на 2 меньше за сезоне, чем у «Галатасарая».

    Вообще «Звёзды Анатолии» набрали неплохую форму. У них 3 победы в 4 выступлениях, в том числе победа в Кубке Турции. В 1/8 финала турнира команда обыграла шестую команду лиги «Фенербахче» (1:0).

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    • В чемпионате были победы над не менее слабым «Башакшехиром» (1:0) и над командой «Хатайспор» (4:3). Мешает картину лишь поражение от «Касымпаши» (1:3).

    Примечательно, что победа «Кайсериспора» над «Фенербахче» в Кубке стала первой победой команды в гостевых выступлениях с 28 августа, когда она одержала первую и свою последнюю выездную победу в чемпионате этого сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Галатасарай» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.81. На победу «Кайсериспора» выставлена котировка 4.30. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 3.75.

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    «Галатасарай» в неоптимальной форме, это вполне заметно. Три поражения подряд в домашних стенах не есть хорошо. А учитывая, что гости обыграли «Фенербахче», этот поединок будет для хозяев очень непростым.

    В первом круге гости выиграли на своем поле 3:0, однако в гостях они выступают очень плохо и здесь есть шанс у «Галатасарая». Поверим и поставим на его победу.

    Возможно, что игра будет не такой зрелищной, как и некоторые последние матчи «Кайсериспора» с другими популярными командами турецкой лиги. На тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.99.

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    «Галатасарай» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Галатасарай» неудачную серию?
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