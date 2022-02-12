«Галатасарай» и «Кайсериспор» встретятся в матче 25 тура чемпионата Турции. Игра состоится 12 февраля в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Низший пилотаж хозяев продолжается. Они все также не могут победить и сейчас их серия достигла отметки в 5 поединков, причем в четырех из них команда проигрывала.

Из-за неудовлетворительных результатов турнирное положение «львов» сильно пошатнулось. На данный момент они занимают 13 место с 28 очками на счету. Это довольно плохо для клуба такого уровня, как «Галатасарай».

Лишь в прошлом туре хозяевам удалось прервать 4-матчевую серию неудач благодаря ничье с «Аланьяспором» (1:1). До этого «Галатасарай» проиграл «Хатайспору» 2:4, «Касымпаше» 1:3 и «Трабзонспору» 1:2.

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С учетом всех турниров «Галатасарай» проиграл 4 домашних поединка подряд.

«Касымпаша»

В сравнении с соперником, у гостей неплохие результаты и не удивительно, что они идут чуть выше в таблице. «Кайсериспор» занимает 10 позицию с 34 очками на счету. За 5 туров чемпионата у команды всего одно поражения. К слову, их на 2 меньше за сезоне, чем у «Галатасарая».

Вообще «Звёзды Анатолии» набрали неплохую форму. У них 3 победы в 4 выступлениях, в том числе победа в Кубке Турции. В 1/8 финала турнира команда обыграла шестую команду лиги «Фенербахче» (1:0).

В чемпионате были победы над не менее слабым «Башакшехиром» (1:0) и над командой «Хатайспор» (4:3). Мешает картину лишь поражение от «Касымпаши» (1:3).

Примечательно, что победа «Кайсериспора» над «Фенербахче» в Кубке стала первой победой команды в гостевых выступлениях с 28 августа, когда она одержала первую и свою последнюю выездную победу в чемпионате этого сезона.

Прогноз и ставка

На «Галатасарай» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.81. На победу «Кайсериспора» выставлена котировка 4.30. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 3.75.

«Галатасарай» в неоптимальной форме, это вполне заметно. Три поражения подряд в домашних стенах не есть хорошо. А учитывая, что гости обыграли «Фенербахче», этот поединок будет для хозяев очень непростым.

В первом круге гости выиграли на своем поле 3:0, однако в гостях они выступают очень плохо и здесь есть шанс у «Галатасарая». Поверим и поставим на его победу.

Возможно, что игра будет не такой зрелищной, как и некоторые последние матчи «Кайсериспора» с другими популярными командами турецкой лиги. На тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.99.