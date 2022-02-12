«Бенфика» сыграет на своем поле против «Санта-Клары» в рамках 22-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 февраля в Лиссабоне, начало — в 21:00 мск. «Бенфика» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 47 очков.

Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от «Порту» составляет 12 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

В понедельник «Бенфика» выиграла в гостях у «Тонделы» (3:1), но это было слабое утешение на фоне двух неприятных поражений.

Сначала команда Нелсона Вериссиму проиграла «Спортингу» в решающем матче Кубка португальской лиги, а потом уступила на своем поле «Жил Висенте» в рамках чемпионата.

«Бенфика» выиграла только два из пяти предыдущих матчей чемпионата Португалии на своем поле.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 21-м матче 24 очка.

Команда Мариу Силвы успешно начала 2022 год. В шести предыдущих матчах у нее только одно поражение.

В конце января «Санта-Клара» проиграла «Спортингу» (1:2) в полуфинале Кубка португальской лиги. При этом сопернику сначала помог автогол игрока «Санта-Клары», а потом лиссабонский клуб реализовал пенальти.

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Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Санта-Клары» составляет уже пять матчей (три победы и две ничьи). На этом отрезке ей удалось забить 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 5.85, а победу «Санта-Клары» за 11.00.

«Бенфика» так часто спотыкается, что даже сейчас ставить на нее опасно. Плюс соперник находится в хорошей форме, о чем можно судить по его недавним результатам.

Самый логичный вариант в данном случае ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.53.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Санта-Клары» больше 1,0 за 4.20.