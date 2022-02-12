«Бенфика»
«Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 47 очков.
Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от «Порту» составляет 12 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.
В понедельник «Бенфика» выиграла в гостях у «Тонделы» (3:1), но это было слабое утешение на фоне двух неприятных поражений.
Сначала команда Нелсона Вериссиму проиграла «Спортингу» в решающем матче Кубка португальской лиги, а потом уступила на своем поле «Жил Висенте» в рамках чемпионата.
«Бенфика» выиграла только два из пяти предыдущих матчей чемпионата Португалии на своем поле.
«Санта-Клара»
«Санта-Клара» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 21-м матче 24 очка.
Команда Мариу Силвы успешно начала 2022 год. В шести предыдущих матчах у нее только одно поражение.
В конце января «Санта-Клара» проиграла «Спортингу» (1:2) в полуфинале Кубка португальской лиги. При этом сопернику сначала помог автогол игрока «Санта-Клары», а потом лиссабонский клуб реализовал пенальти.
Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Санта-Клары» составляет уже пять матчей (три победы и две ничьи). На этом отрезке ей удалось забить 11 мячей.
Прогноз и ставка
На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 5.85, а победу «Санта-Клары» за 11.00.
«Бенфика» так часто спотыкается, что даже сейчас ставить на нее опасно. Плюс соперник находится в хорошей форме, о чем можно судить по его недавним результатам.
Самый логичный вариант в данном случае ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.53.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Санта-Клары» больше 1,0 за 4.20.