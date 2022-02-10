«Ювентус» и «Сассуоло» встретятся 10 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии. Он пройдет на стадионе «Альянц». Начало в 23:00 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» прошел один раунд Кубка Италии. В 1/8 финала турнира команда разгромила на своем поле «Сампдорию» (4:1).

Клуб разместился на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А. Правда, пятая «Аталанта» с отставанием в два балла еще имеет матч в запасе.

Коэффициенты матча Ювентус — Сассуоло 1 1.45 X 4.80 2 6.20 Ставка

В рамках Серии А туринцы проигрывали последний раз еще в конце ноября. После того они провели 11 встреч, в которых три раза сыграли вничью и смогли добыть восемь викторий.

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В последнем матче «Старая Синьора» переиграла в рамках чемпионата Италии «Верону» (2:0), где оба гола забили новички Влахович и Закария.

«Сассуоло»

«Сассуоло» также прошел одну стадию Кубка Италии. Коллектив в 1/8 финала на своем поле минимально победил «Кальяри» (1:0).

Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 12-е место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 24 матчах Серии А она настреляла 39 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.

В последних четырех поединках во всех турнирах команда одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.