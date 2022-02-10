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    Выйдет ли «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии?

    «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, Кубок Италии, 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Сассуоло»
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    Влахович дебютировал за «Ювентус» голом
    «Ювентус» и «Сассуоло» встретятся 10 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии. Он пройдет на стадионе «Альянц». Начало в 23:00 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 10 Февраля 2022 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 23:00 Сассуоло Сассуоло
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    «Ювентус»

    «Ювентус» прошел один раунд Кубка Италии. В 1/8 финала турнира команда разгромила на своем поле «Сампдорию» (4:1).

    Клуб разместился на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А. Правда, пятая «Аталанта» с отставанием в два балла еще имеет матч в запасе.

    Коэффициенты матча Ювентус — Сассуоло

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
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    В рамках Серии А туринцы проигрывали последний раз еще в конце ноября. После того они провели 11 встреч, в которых три раза сыграли вничью и смогли добыть восемь викторий.

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    В последнем матче «Старая Синьора» переиграла в рамках чемпионата Италии «Верону» (2:0), где оба гола забили новички Влахович и Закария.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» также прошел одну стадию Кубка Италии. Коллектив в 1/8 финала на своем поле минимально победил «Кальяри» (1:0).

    Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 12-е место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

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    • Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 24 матчах Серии А она настреляла 39 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.

    В последних четырех поединках во всех турнирах команда одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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    «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии?
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