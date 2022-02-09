9 февраля в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» на своем поле сыграет против «Рединга». Начало — в 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

С 34 набранными очками после 30 проведенных игр «Бристоль Сити» разместился на 17-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда особо не беспокоится за сохранение прописки, так как зону вылета опережает аж на 14 баллов.

В новом году «зарянки» успели провести шесть встреч в рамках чемпионата. В них они дважды победили, правда, оба раза еще в первой половине января, раз сыграли вничью и трижды уступали.

Коэффициенты матча Бристоль Сити — Рединг 1 1.90 X 3.60 2 4.10 Ставка

Одно из этих поражений случилось с ними в прошлом игровом дне, где они в гостевом поединке уступили 1:3 «Блэкпулу», а туром ранее состоялась выездная мировая с «Престоном» — 1:1.

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Пока в родных стенах «Бристоль Сити» сохраняет полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей почти тоже равная — 18:19.

«Рединг»

«Редингу» же в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки. Сейчас он идет на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на два очка.

У «бисквитов» в данном первенстве только восемь викторий за 28 игр. Последнюю из них они одержали еще в конце ноября, одолев тогда на выезде «Суонси» со счетом 3:2.

После этого «роялисты» дважды сыграли вничью и шесть раз уступали. Причем пять из этих неудач пришлись на прошлые туры. В своей последней встрече коллектив уступил на выезде КПР со счетом 0:4.

На выезде «Рединг» в текущем первенстве еще не играл вничью. Он добился четырех викторий и девять раз был повержен.

Прогноз и ставка на «Бристоль Сити» — «Рединг»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бристоль Сити» предлагают — 1.94.

На викторию «Рединга» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.78.

«Редингу» приложит максимум усилий для того, что бы прервать свою серию из поражений. Выиграть «бисквиты» вряд ли смогут, а вот сыграть вничью им вполне по силам, да к тому же на выезде в этом чемпионате у них еще не было мировых.