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    «Бисквиты» прервут сразу две серии

    «Бристоль Сити» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 3.78) на футбол, чемпионат Англии, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Рединг»
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    «Рединг»
    9 февраля в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» на своем поле сыграет против «Рединга». Начало — в 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2022 года
    Бристоль Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Бристоль Сити 22:45 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бристоль Сити»

    С 34 набранными очками после 30 проведенных игр «Бристоль Сити» разместился на 17-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда особо не беспокоится за сохранение прописки, так как зону вылета опережает аж на 14 баллов.

    В новом году «зарянки» успели провести шесть встреч в рамках чемпионата. В них они дважды победили, правда, оба раза еще в первой половине января, раз сыграли вничью и трижды уступали.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Рединг

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Одно из этих поражений случилось с ними в прошлом игровом дне, где они в гостевом поединке уступили 1:3 «Блэкпулу», а туром ранее состоялась выездная мировая с «Престоном» — 1:1.

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    Пока в родных стенах «Бристоль Сити» сохраняет полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей почти тоже равная — 18:19.

    «Рединг»

    «Редингу» же в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки. Сейчас он идет на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на два очка.

    У «бисквитов» в данном первенстве только восемь викторий за 28 игр. Последнюю из них они одержали еще в конце ноября, одолев тогда на выезде «Суонси» со счетом 3:2.

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    • После этого «роялисты» дважды сыграли вничью и шесть раз уступали. Причем пять из этих неудач пришлись на прошлые туры. В своей последней встрече коллектив уступил на выезде КПР со счетом 0:4.

    На выезде «Рединг» в текущем первенстве еще не играл вничью. Он добился четырех викторий и девять раз был повержен.

    Прогноз и ставка на «Бристоль Сити» — «Рединг»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бристоль Сити» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Рединга» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.78.

    «Редингу» приложит максимум усилий для того, что бы прервать свою серию из поражений. Выиграть «бисквиты» вряд ли смогут, а вот сыграть вничью им вполне по силам, да к тому же на выезде в этом чемпионате у них еще не было мировых.

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    «Бристоль Сити» — «Рединг»: прогноз, ставка (3.78), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бисквиты» прервут сразу две серии
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