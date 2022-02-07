«Атлетик» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» в текущем сезоне верен себе. Нынешнее 9 место в Примере является для басков показательным.

Зато в Кубке Испании команда из Бильбао сняла уже два мощных скальпа. Сначала «Атлетик» в овертайме додавил «Барселону» (3:2), а в четвертьфинале минимально одолел мадридский «Реал».

Коэффициенты матча Атлетик — Эспаньол 1 1.65 X 3.50 2 6.30 Ставка

Минимальной викторией завершился для команды и последний матч в рамках Примеры. На выезде был обыгран «Райо Вальекано».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

С «Эспаньолом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Атлетик» выиграл лишь один раз, при этом однажды уступив сопернику.

«Эспаньол»

Эта команда только вернулась в Примеру, и пока лишь обживается в элите испанского футбола. «Эспаньол» находится на 13 месте, ни на что толком не претендуя.

Между тем, каталонцы в последнее время не радуют результатами. Последняя победа в Примере случилась еще два месяца назад.

В минувшем туре чемпионата «Эспаньол» вновь уступил. Причем дома каталонцы были разгромлены «Бетисом» (1:4).

«Эспаньол» крайне нестабилен, но есть и светлое пятно в виде Рауля де Томаса. Лидер атак каталонцев забил уже 12 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.68, на ничью за 3.94, а на «Эспаньол» — за 5.70.

«Атлетик» в последних матчах неплохо выглядит в атаке.

«Эспаньол» не выигрывает в чемпионате уже два месяца .

«Атлетик» сейчас на ходу, к тому же явно окрылен кубковыми успехами. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.