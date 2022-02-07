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    «Атлетик» дожмет каталонцев

    «Атлетик» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Примера, 7 февраля 2022 года

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    Нико Уильямс
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Февраля 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Атлетик»

    «Атлетик» в текущем сезоне верен себе. Нынешнее 9 место в Примере является для басков показательным.

    Зато в Кубке Испании команда из Бильбао сняла уже два мощных скальпа. Сначала «Атлетик» в овертайме додавил «Барселону» (3:2), а в четвертьфинале минимально одолел мадридский «Реал».

    Коэффициенты матча Атлетик — Эспаньол

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
    •

    Минимальной викторией завершился для команды и последний матч в рамках Примеры. На выезде был обыгран «Райо Вальекано».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Эспаньолом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Атлетик» выиграл лишь один раз, при этом однажды уступив сопернику.

    «Эспаньол»

    Эта команда только вернулась в Примеру, и пока лишь обживается в элите испанского футбола. «Эспаньол» находится на 13 месте, ни на что толком не претендуя.

    Между тем, каталонцы в последнее время не радуют результатами. Последняя победа в Примере случилась еще два месяца назад.

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    • В минувшем туре чемпионата «Эспаньол» вновь уступил. Причем дома каталонцы были разгромлены «Бетисом» (1:4).

    «Эспаньол» крайне нестабилен, но есть и светлое пятно в виде Рауля де Томаса. Лидер атак каталонцев забил уже 12 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.68, на ничью за 3.94, а на «Эспаньол» — за 5.70.

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    «Атлетик» в последних матчах неплохо выглядит в атаке.

    «Эспаньол» не выигрывает в чемпионате уже два месяца.

    «Атлетик» сейчас на ходу, к тому же явно окрылен кубковыми успехами. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.

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    «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» дожмет каталонцев
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