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    «Бетис» затопит «субмарину»?

    «Бетис» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Примера, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Вильярреал»
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    Набиль Фекир
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Бетис»

    «Бетис» в текущем сезоне борется за самые высокие места. Нынешнее 3 место в Примере с отрывом в четыре очка от четвертого — отличный показатель.

    В минувшем туре команда устроила разгром «Эспаньолу» (1:4), причем в логове соперника. После того «Бетис» еще и вышел в полуфинал Кубка Испании, на выезде разделав под орех «Реал Сосьедад» (0:4).

    Коэффициенты матча Бетис — Вильярреал

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    Серия из четырех побед подряд говорит о прекрасной форме команды. Причем в трех последних поединках «Бетис» неизменно забивал по 4 мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Вильярреалом» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Бетис» выиграл лишь один раз, трижды уступив сопернику.

    «Вильярреал»

    Эта команда не столь удачно проводит текущий чемпионат. «Вильярреал» находится на 7 месте, отставая на два очка от зоны еврокубков.

    Между тем, с обороной у команды все в полном порядке. В 22 поединках «желтая субмарина» пропустила лишь 23 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» добыл важнейшие три пункта. Дома была разгромлена «Мальорка» (3:0).

    «Вильярреал» крайне нестабилен, чередуя успешные поединки с блеклыми. Что говорить, если до победы над «Мальоркой» команда минимально уступила скромному «Эльче»?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.46, на ничью за 3.55, а на «Вильярреал» — за 2.85.

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    «Бетис» в последних матчах блестяще выглядит в атаке.

    «Вильярреал» сейчас смотрится не столь ярко, особенно в атаке.

    «Бетис» сейчас демонстрирует прекрасную результативность. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.46.

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    «Бетис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» затопит «субмарину»?
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