«Бетис» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в текущем сезоне борется за самые высокие места. Нынешнее 3 место в Примере с отрывом в четыре очка от четвертого — отличный показатель.

В минувшем туре команда устроила разгром «Эспаньолу» (1:4), причем в логове соперника. После того «Бетис» еще и вышел в полуфинал Кубка Испании, на выезде разделав под орех «Реал Сосьедад» (0:4).

Коэффициенты матча Бетис — Вильярреал 1 2.40 X 3.50 2 2.90 Ставка

Серия из четырех побед подряд говорит о прекрасной форме команды. Причем в трех последних поединках «Бетис» неизменно забивал по 4 мяча.

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С «Вильярреалом» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Бетис» выиграл лишь один раз, трижды уступив сопернику.

«Вильярреал»

Эта команда не столь удачно проводит текущий чемпионат. «Вильярреал» находится на 7 месте, отставая на два очка от зоны еврокубков.

Между тем, с обороной у команды все в полном порядке. В 22 поединках «желтая субмарина» пропустила лишь 23 мяча.

В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» добыл важнейшие три пункта. Дома была разгромлена «Мальорка» (3:0).

«Вильярреал» крайне нестабилен, чередуя успешные поединки с блеклыми. Что говорить, если до победы над «Мальоркой» команда минимально уступила скромному «Эльче»?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.46, на ничью за 3.55, а на «Вильярреал» — за 2.85.

«Бетис» в последних матчах блестяще выглядит в атаке .

«Вильярреал» сейчас смотрится не столь ярко, особенно в атаке.

«Бетис» сейчас демонстрирует прекрасную результативность. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.46.