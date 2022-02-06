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    «Ницца» уверенно отберёт свои 3 очка

    «Ницца» — «Клермон». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Франции, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Клермон»
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    Амин Гуири
    «Ницца» на своём поле сыграет против «Клермона» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 6 февраля, начало — 17:00 (мск). «Ницца» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2022 года
    Ницца
  • Франция. Кубок
    •  Ницца 17:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 42 очка. Команда смогла забить в ворота своих соперников 36 мячей, а в свои пропустила 18.

    За последние 10 матчей «Ницца» 2 раза терпела поражения, 1 раз сыграла вничью и 7 раз смогла порадовать своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Ницца — Клермон

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    В Первой Лиге «Ницца» уже 5 матчей подряд побеждает всех своих оппонентов. В последних турах чемпионата команда легко справилась с «Брестом» (0:3), «Нантом» (2:1) и «Мецом» (0:2).

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    В 1/8 финала кубка Франции «Ницца» встречалась с лидером чемпионата «ПСЖ» и смогла обыграть его в серии пенальти и пройти дальше.

    «Клермон»

    «Клермон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 21 очко. Команда смогла забить 22 раза, а пропустила 39 мячей в этом сезоне.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Клермон» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 2 раза сыграл вничью и 3 раза смог победить.

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    • В Лиге 1 после ничьей с «Реймсом» (0:0) «Клермон» потерпел два поражения от «Монако» (4:0) и «Страсбурга» (0:2). А в последнем туре чемпионата «Клермон» на домашней арене смог обыграть «Ренн» со счётом 2:1.

    В 1/16 кубка Франции «Клермон» проиграл «Бастие» со счётом 2:0 и вылетел из борьбы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ниццы» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Клермона» — за 5.55.

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    Прогноз — «Ницце» сейчас крайне необходимо не терять очки, так как «Марсель» может обогнать их в любой момент, а «Клермон» очень подходящий соперник для этого. В последних очных встречах «Ницца» обыгрывала своего теперешнего соперника минимум в два мяча и этот поединок не станет исключением.

    Ставка — Победа «Ниццы» с форой (-1) за 2.02.

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    «Ницца» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ницца» уверенно отберёт свои 3 очка
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