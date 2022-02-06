«Ницца» на своём поле сыграет против «Клермона» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 6 февраля, начало — 17:00 (мск). «Ницца» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 42 очка. Команда смогла забить в ворота своих соперников 36 мячей, а в свои пропустила 18.

За последние 10 матчей «Ницца» 2 раза терпела поражения, 1 раз сыграла вничью и 7 раз смогла порадовать своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Ницца — Клермон 1 1.60 X 4.20 2 5.30 Ставка

В Первой Лиге «Ницца» уже 5 матчей подряд побеждает всех своих оппонентов. В последних турах чемпионата команда легко справилась с «Брестом» (0:3), «Нантом» (2:1) и «Мецом» (0:2).

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В 1/8 финала кубка Франции «Ницца» встречалась с лидером чемпионата «ПСЖ» и смогла обыграть его в серии пенальти и пройти дальше.

«Клермон»

«Клермон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 21 очко. Команда смогла забить 22 раза, а пропустила 39 мячей в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Клермон» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 2 раза сыграл вничью и 3 раза смог победить.

В Лиге 1 после ничьей с «Реймсом» (0:0) «Клермон» потерпел два поражения от «Монако» (4:0) и «Страсбурга» (0:2). А в последнем туре чемпионата «Клермон» на домашней арене смог обыграть «Ренн» со счётом 2:1.

В 1/16 кубка Франции «Клермон» проиграл «Бастие» со счётом 2:0 и вылетел из борьбы.

Прогноз и ставка

На победу «Ниццы» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Клермона» — за 5.55.

Прогноз — «Ницце» сейчас крайне необходимо не терять очки, так как «Марсель» может обогнать их в любой момент, а «Клермон» очень подходящий соперник для этого. В последних очных встречах «Ницца» обыгрывала своего теперешнего соперника минимум в два мяча и этот поединок не станет исключением.

Ставка — Победа «Ниццы» с форой (-1) за 2.02.