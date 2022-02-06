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    Команды будут забивать

    «Лорьян» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Франции, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Ланс»
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    Жонатан Клаус
    «Лорьян» на своём поле сыграет против «Ланса» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 6 февраля, начало — 15:00 (мск). «Лорьян» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 15:00 Ланс Ланс
  • Франция. Кубок
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    «Лорьян»

    «Лорьян» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Франции, находясь в зоне вылета на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1 и набрав 17 очков за 22 матча. Команда смогла забить 18 голов, а пропустила — 38.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» 8 раз терпел поражения от своих соперников и 2 раза довольствовался ничьей.

    В чемпионате Франции «Лорьян» добывал победу последний раз ещё в 7-м туре. Команда показывает ужасные результаты, но на удивление для всех несколько туром назад смогла сыграть вничью с «ПСЖ» (1:1), после этого матча была ещё одна ничья с «Анже» (0:0). А последние две игры «Лорьян» проиграл на выезде «Лиллю» (3:1) и «Нанту» (4:2).

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    В 1/32 кубка Франции «Лорьян» встречался с «Ренном» и минимально проиграл со счётом 1:0, что привело к вылету команды из борьбы.

    «Ланс»

    «Ланс» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 набрав 33 очка. От зоны еврокубков команду отделяет всего 2 балла. «Ланс» смог забить в ворота соперников 36 раз, а в свои пропустил 31 мяч.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ланс» 2 раза сыграл вничью, 4 раза терпел поражения от своих соперников и 4 раза радовал болельщиков победами.

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    • В последнем туре чемпионата Франции «Ланс» встречался с «Марселем» и потерпел поражение со счётом 0:2 на домашнем стадионе. А до этого было две победы над «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (1:2).

    В 1/8 кубка Франции «Ланс» встречался с «Монако» и в результативном матче проиграл со счётом 2:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Ланса» — за 2.21.

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    Прогноз — «Лорьян» хоть и является аутсайдером этого матча, но последнее время показывает очень результативную игру забивая в каждом матче. «Ланс» борется за зону еврокубков и точно не захочет проиграть, так же забивая своим соперникам. Поэтому нас ждут голы в ворота обеих команд.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.97.

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    «Лорьян» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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