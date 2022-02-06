В рамках 23-го тура испанской Примеры «Барселона» будет принимать мадридский «Атлетико». Матч на «Камп Ноу» пройдет 6 февраля и начнется в 18:15 мск. «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы относительно успешно начали год, победив в выездном матче Ла Лиги «Мальорку» (1:0) и пройдя в 1/16 финала Кубка Испании «Линарес Депортиво» (2:1).

Но потом подопечные Хави на последних минутах упустили выездную победу над «Гранадой» (1:1) в Примере и проиграли «Реалу» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 2:3 д.в.

Коэффициенты матча Барселона — Атлетико 1 2.35 X 3.30 2 3.10 Ставка

Затем «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала «Атлетику» в Бильбао — 2:3 д.в. В последнем матче каталонцы вырвали на 87-й минуте гостевую победу над «Алавесом» (1:0) в Примере.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После 21 матча Ла Лиги «Барса» с 35 очками на 5-м месте. Разница мячей 32-23. Не сыграют Гарсия, Лангле, Дембеле, Роберто, Фати, Бальде, Умтити, под вопросом Депай. Команду усилили Обамеянг и Траоре.

«Атлетико»

«Матрасники» начали год с домашней победы над «Райо Вальекано» (2:0) в Ла Лиге и выездного разгрома «Райо Махадаонда» (5:0) в Кубке Испании.

В выездном матче чемпионата с «Вильярреалом» мадридцы сыграли вничью — 2:2, после чего уступили в домашнем полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику» (1:2) пропустив в концовке.

Из Кубка Испании команда Диего Симеоне также вылетела, проиграв дома «Реал Сосьедаду» (0:2), а в последнем матче Примеры мадридцы одолели в компенсированное время «Валенсию» (3:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

После 21 матча Ла Лиги «Атлетико» с 36 очками на 4-м месте. Разница мячей 36-26, Корреа забил 8 голов. Не сыграют Кондогбия и Льоренте, под вопросом Гризманн.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Атлетико» — 3.10.

В пяти последних матчах команд «Атлетико» трижды победил и дважды сыграл вничью. На «Камп Ноу» мадридцы свели вничью две последних встречи.

Обе команды неровно проходят январь, но лазарет у «Барселоны» загружен больше, а новички еще не вписались в команду. Прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет .