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    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз, ставки (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетико»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В рамках 23-го тура испанской Примеры «Барселона» будет принимать мадридский «Атлетико». Матч на «Камп Ноу» пройдет 6 февраля и начнется в 18:15 мск. «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2022 года
    Барселона
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    •  Барселона 18:15 Атлетико Атлетико
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    «Барселона»

    Каталонцы относительно успешно начали год, победив в выездном матче Ла Лиги «Мальорку» (1:0) и пройдя в 1/16 финала Кубка Испании «Линарес Депортиво» (2:1).

    Но потом подопечные Хави на последних минутах упустили выездную победу над «Гранадой» (1:1) в Примере и проиграли «Реалу» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 2:3 д.в.

    Коэффициенты матча Барселона — Атлетико

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    Затем «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала «Атлетику» в Бильбао — 2:3 д.в. В последнем матче каталонцы вырвали на 87-й минуте гостевую победу над «Алавесом» (1:0) в Примере.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 21 матча Ла Лиги «Барса» с 35 очками на 5-м месте. Разница мячей 32-23. Не сыграют Гарсия, Лангле, Дембеле, Роберто, Фати, Бальде, Умтити, под вопросом Депай. Команду усилили Обамеянг и Траоре.

    «Атлетико»

    «Матрасники» начали год с домашней победы над «Райо Вальекано» (2:0) в Ла Лиге и выездного разгрома «Райо Махадаонда» (5:0) в Кубке Испании.

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  • 01/02/2022

    • В выездном матче чемпионата с «Вильярреалом» мадридцы сыграли вничью — 2:2, после чего уступили в домашнем полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику» (1:2) пропустив в концовке.

    Из Кубка Испании команда Диего Симеоне также вылетела, проиграв дома «Реал Сосьедаду» (0:2), а в последнем матче Примеры мадридцы одолели в компенсированное время «Валенсию» (3:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 21 матча Ла Лиги «Атлетико» с 36 очками на 4-м месте. Разница мячей 36-26, Корреа забил 8 голов. Не сыграют Кондогбия и Льоренте, под вопросом Гризманн.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Атлетико» — 3.10.

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    В пяти последних матчах команд «Атлетико» трижды победил и дважды сыграл вничью. На «Камп Ноу» мадридцы свели вничью две последних встречи.

    Обе команды неровно проходят январь, но лазарет у «Барселоны» загружен больше, а новички еще не вписались в команду. Прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.98.

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    «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Помогут ли Обамеянг и Траоре «Барсе» одолеть «Атлетико»?
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