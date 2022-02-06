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    «Аякс» с забитыми мячами тянуть не будет

    «Аякс» — «Хераклес». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Нидерландов, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Хераклес»
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    Дэйли Блинд
    6 февраля в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов по футболу «Аякс» сыграет против «Хераклеса». Поединок начнется в 18:45 по мск. «Аякс» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 06 Февраля 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 18:45 Хераклес Хераклес
  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Аякс»

    С 48 очками в копилке «Аякс» идет во главе турнирной таблице нидерландской Эрадивизии. Однако от второго ПСВ отрыв составляет всего лишь два балла.

    Амстердамцы выиграли свои шесть последних встреч с учетом всех турниров. Непосредственно в первенстве в данном отрезке они провели пять поединков.

    В прошлом туре чемпионата «божьи сыновья» обыграли в Эйндховене своего конкурента за золото со счетом 2:1, а игровым днем ранее разгромили вне родных стен «Утрехт» — 3:0.

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    На своем стадионе «Аякс» в этом розыгрыше Эредивизии выиграл семь игр из десяти, еще одну встречу он свел вничью и потерпел два фиаско.

    «Хераклес»

    У «Хераклес» на счету находится 20 зачетных пунктов, с которыми команда идет на 14 позиции, оторвавшись от опасной зоны на шесть баллов.

    Коллектив из Алмело не знает горечи поражений на протяжении последних четырех туров чемпионата. Этот период он начал с победы, а продолжил тремя мировыми исходами подряд.

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    • В минувшем игровом дне клуб поделил очки с соседом по турнирке «Гоу Эхед Иглс» 1:1. Стоит отметить, что перед этим успешным периодом был период из пяти фиаско подряд.

    «Геркулесы» ужасно играют в этом сезоне вне родных стен, не выиграв еще ни одной игры. За девять матчей они дважды сыграли вничью и семь раз уходили с поля поверженными.

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    В первом круге эти команды расписали мировую в Алмело 0:0, а перед этим дважды «всухую» победил «Аякс».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.08, победа «Хераклеса» — 25.00, ничья — 11.50.

    Наверняка «Аякс» вопрос с забитыми мячами не будет отлаживать в долгий ящик и уже в первой половине забьет пару голов.

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    «Аякс» — «Хераклес»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» с забитыми мячами тянуть не будет
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