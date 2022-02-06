6 февраля в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов по футболу «Аякс» сыграет против «Хераклеса». Поединок начнется в 18:45 по мск. «Аякс» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

С 48 очками в копилке «Аякс» идет во главе турнирной таблице нидерландской Эрадивизии. Однако от второго ПСВ отрыв составляет всего лишь два балла.

Амстердамцы выиграли свои шесть последних встреч с учетом всех турниров. Непосредственно в первенстве в данном отрезке они провели пять поединков.

В прошлом туре чемпионата «божьи сыновья» обыграли в Эйндховене своего конкурента за золото со счетом 2:1, а игровым днем ранее разгромили вне родных стен «Утрехт» — 3:0.

Все прогнозы на футбол

На своем стадионе «Аякс» в этом розыгрыше Эредивизии выиграл семь игр из десяти, еще одну встречу он свел вничью и потерпел два фиаско.

«Хераклес»

У «Хераклес» на счету находится 20 зачетных пунктов, с которыми команда идет на 14 позиции, оторвавшись от опасной зоны на шесть баллов.

Коллектив из Алмело не знает горечи поражений на протяжении последних четырех туров чемпионата. Этот период он начал с победы, а продолжил тремя мировыми исходами подряд.

В минувшем игровом дне клуб поделил очки с соседом по турнирке «Гоу Эхед Иглс» 1:1. Стоит отметить, что перед этим успешным периодом был период из пяти фиаско подряд.

«Геркулесы» ужасно играют в этом сезоне вне родных стен, не выиграв еще ни одной игры. За девять матчей они дважды сыграли вничью и семь раз уходили с поля поверженными.

В первом круге эти команды расписали мировую в Алмело 0:0, а перед этим дважды «всухую» победил «Аякс».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.08, победа «Хераклеса» — 25.00, ничья — 11.50.

Наверняка «Аякс» вопрос с забитыми мячами не будет отлаживать в долгий ящик и уже в первой половине забьет пару голов.