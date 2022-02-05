«Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 23:30 мск. «Витория Гимарайнш» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» занимает привычное для себя 6 место в чемпионате. Команда бьется за выход в еврокубки, но отставание от искомой пятой позиции приличное.

В минувшем туре чемпионата «Витория Гимарайнш» не смогла разжиться очками. На выезде команда уступила «Визеле» (3:2).

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Брага 1 3.45 X 3.65 2 2.05 Ставка

Причем до того команда уверенно победила. Виктория пришлась на домашний поединок с «Эшторилом» (3:1).

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С «Брагой» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков она уступила четырежды при одном паритете.

«Брага»

Четвертая сила португальского футбола верна себе. «Брага» как раз пребывает на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Брага» едва ли сможет подняться выше. Между тем, и падение ниже команде не угрожает. Тем паче, имея надежную оборону, «Брага» смотрится выгодно.

В минувшем туре чемпионата Португалии «Брага» добыла три пункта. Дома был обыгран «Морейренсе» со счетом 2:0.

Причем эта победа стала для команды второй к ряду. А вот Рикарду Орта привычно силен в созидании, забив 11 мячей в 18 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Виторию Гимарайнш» — за 3.60.

«Витория Гимарайнш» крайне нестабильна, к тому же исторически неудачно играет с «Брагой».

«Брага» с традиционно активным и креативным Ортой смотрится весьма солидно .

«Брага» выглядит банально мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Браги» с коэффициентом 2.00.