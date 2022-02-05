Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бессмертных с медалью ЧМ-2019Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады Стадион «Птичье гнедо», ПекинШоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 05:48
    • В сборной России по хоккею не выявлено игроков с коронавирусом
  • 01:29
    • «Реал» проиграл «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании
  • 00:50
    • Египет по пенальти выбил Камерун и сыграет с Сенегалом в финале Кубка Африки
  • 21:35
    • Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года
  • 18:24
    • Новички Мартинс и Николсон вошли в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Очередная победа «Браги»?

    «Витория Гимарайнш» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примейра, 5 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Витория Гимарайнш Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Брага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рикарду Орта
    «Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 23:30 мск. «Витория Гимарайнш» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 05 Февраля 2022 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 23:30 Брага Брага
  • Брага
    •

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» занимает привычное для себя 6 место в чемпионате. Команда бьется за выход в еврокубки, но отставание от искомой пятой позиции приличное.

    В минувшем туре чемпионата «Витория Гимарайнш» не смогла разжиться очками. На выезде команда уступила «Визеле» (3:2).

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Брага

  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Причем до того команда уверенно победила. Виктория пришлась на домашний поединок с «Эшторилом» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    С «Брагой» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков она уступила четырежды при одном паритете.

    «Брага»

    Четвертая сила португальского футбола верна себе. «Брага» как раз пребывает на четвертой строчке турнирной таблицы.

    «Брага» едва ли сможет подняться выше. Между тем, и падение ниже команде не угрожает. Тем паче, имея надежную оборону, «Брага» смотрится выгодно.

  • Призван заменить Роналду. Почему «Ювентус» купил Влаховича?
  • Чем примечателен 22-летний сербский нападающий?
  • 30/01/2022

    • В минувшем туре чемпионата Португалии «Брага» добыла три пункта. Дома был обыгран «Морейренсе» со счетом 2:0.

    Причем эта победа стала для команды второй к ряду. А вот Рикарду Орта привычно силен в созидании, забив 11 мячей в 18 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Виторию Гимарайнш» — за 3.60.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Витория Гимарайнш» крайне нестабильна, к тому же исторически неудачно играет с «Брагой».

    «Брага» с традиционно активным и креативным Ортой смотрится весьма солидно.

    «Брага» выглядит банально мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Браги» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коньяспор — Гиресунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бирмингем — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Ибица
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эльче — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витория Гимарайнш» — «Брага»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа «Браги»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры