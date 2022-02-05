«Монако»
Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь восьмое место на данный момент не прибавляет настроения.
Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.
Коэффициенты матча Монако — Лион
До прошлого тура у команды пятиматчевая беспроигрышная серия, последним матчей в которой «Монако» переиграло «Клермон» со счетом 4:0.
В прошлом туре княжеский клуб потерпел поражение от «Монпелье» (2:3). В своем последнем матче он прошел «Ланс» в Кубке Франции.
«Лион»
«Лион» перед новым годом дома поделили очки с «Метцем» (1:1), а в первом матче января едва не победил на своем поле ПСЖ — 1:1.
В последних трех матчах «Олимпик» одержал три победы: на выезде справился с «Труа» (1:0), на своем поле — с «Сент-Этьеном» (1:0), дома — с «Марселем» (2:1).
В последних восьми поединках во всех турнирах команда не знает поражений при пяти ничьих до серии ее побед в прошлых играх.
После 22 матчей Лиги 1 «Лион» с 34 очками идет на седьмом месте. Разница мячей 31-28.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.