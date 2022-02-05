В субботу, 5 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем стадионе «Жоффруа Гишар» сыграет против «Монпелье». Игра начнется в 19:00 по мск. «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь восьмое место на данный момент не прибавляет настроения.

Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.

Коэффициенты матча Монако — Лион 1 2.05 X 3.70 2 3.40 Ставка

До прошлого тура у команды пятиматчевая беспроигрышная серия, последним матчей в которой «Монако» переиграло «Клермон» со счетом 4:0.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре княжеский клуб потерпел поражение от «Монпелье» (2:3). В своем последнем матче он прошел «Ланс» в Кубке Франции.

«Лион»

«Лион» перед новым годом дома поделили очки с «Метцем» (1:1), а в первом матче января едва не победил на своем поле ПСЖ — 1:1.

В последних трех матчах «Олимпик» одержал три победы: на выезде справился с «Труа» (1:0), на своем поле — с «Сент-Этьеном» (1:0), дома — с «Марселем» (2:1).

В последних восьми поединках во всех турнирах команда не знает поражений при пяти ничьих до серии ее побед в прошлых играх.

После 22 матчей Лиги 1 «Лион» с 34 очками идет на седьмом месте. Разница мячей 31-28.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.