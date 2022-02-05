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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Лиона»?

    «Монако» — «Лион». Прогноз, ставки (к. 2.40) на футбол, чемпионат Франции, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лион»
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    «Лион» не проигрывает восемь матчей
    В субботу, 5 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем стадионе «Жоффруа Гишар» сыграет против «Монпелье». Игра начнется в 19:00 по мск. «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Февраля 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Монако»

    Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь восьмое место на данный момент не прибавляет настроения.

    Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.

    Коэффициенты матча Монако — Лион

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
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    До прошлого тура у команды пятиматчевая беспроигрышная серия, последним матчей в которой «Монако» переиграло «Клермон» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом туре княжеский клуб потерпел поражение от «Монпелье» (2:3). В своем последнем матче он прошел «Ланс» в Кубке Франции.

    «Лион»

    «Лион» перед новым годом дома поделили очки с «Метцем» (1:1), а в первом матче января едва не победил на своем поле ПСЖ — 1:1.

    В последних трех матчах «Олимпик» одержал три победы: на выезде справился с «Труа» (1:0), на своем поле — с «Сент-Этьеном» (1:0), дома — с «Марселем» (2:1).

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    • В последних восьми поединках во всех турнирах команда не знает поражений при пяти ничьих до серии ее побед в прошлых играх.

    После 22 матчей Лиги 1 «Лион» с 34 очками идет на седьмом месте. Разница мячей 31-28.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Лиона»?
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