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    Сенегал выйдет в финал

    Буркина-Фасо — Сенегал. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Кубок африканских наций, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Буркина-Фасо — Сенегал
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    Садио Мане
    Буркина-Фасо сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках полуфинала Кубка африканских наций. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:00 мск. Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Полуфинал 02 Февраля 2022 года
    Буркина-Фасо
  • Уагадугу
    •  Буркина-Фасо 22:00 Сенегал Сенегал
  • Дакар
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    Буркина-Фасо

    Эта команда не столь мощно смотрится на турнире. Габонцев Буркина-Фасо прошла лишь в серии пенальти, после чего минимально одолела Тунис.

    Впрочем, сборная Буркина-Фасо не зря оказалась в четверке лучших. Да и дать бой Сенегалу команде вполне по силам.

    Вот только с атакой у буркинцев не ладится. В пяти матчах турнира команда забила только пять мячей, причем по голу пришлось на каждый из матчей.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Исторически Буркина-Фасо неудачно играет против Сенегала. Из четырех очных поединков буркинцы добыли три ничьи при одной неудаче.

    Сенегал

    Сенегальцы смотрятся выгоднее соперника. Особенно монолитным звеном выглядит оборона команды, давшая соперникам забить лишь один раз.

    Разумеется, сенегальцы, имеющие в своем составе такого мастера, как Садио Мане, ставят перед собой максимальные задачи. Правда, форвард «Ливерпуля» на турнире забил лишь два мяча.

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    • К слову, в предыдущем раунде Сенегал уверенно прошел Экваториальную Гвинею. Дерзкий оппонент был обыгран вчистую (3:1).

    Наверняка Сенегал сыграет с позиции силы. Тем более, команда по ходу турнира набрала неплохую форму.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.80, на ничью за 3.00, а на Буркина-Фасо — за 6.20.

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    Буркина-Фасо имеет заметные проблемы с реализацией.

    Сенегальцы сильны мощной атакующей линией во главе с Мане.

    Превосходство в классе и хорошая форма лидеров говорят в пользу сборной Сенегала. Наши прогноз и ставка — Фора Сенегала -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Сенегал выйдет в финал
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