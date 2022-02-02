«Бенфика»
«Бенфика» с 44 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав от первого «Порту», а второму «Спортингу» проигрывает лишь три пункта.
Несколько дней тому назад «орлы» проиграли в финале Кубка лиги «Спортингу», а перед этим они не уступали на протяжении четырех игр с учетом всех турниров, поровну поделив в этом отрезке ничьи и виктории.
Коэффициенты матча Бенфика — Жил Висенте
Непосредственно в чемпионате страны лиссабонцы в этот период провели три встречи, выиграв две из них по 2:0 и расписав мировую на своей территории с аутсайдером «Морейренси» 1:1.
На «Эштадиу да Луж» в этом чемпионате Португалии «Бенфика» выиграла шесть матчей из девяти, дважды терпела фиаско и один поединок закончила вничью.
«Жил Висенте»
«Жил Висенте» нацелился в этом сезоне в еврокубки. На текущий момент коллектив идет на пятой заветной строке, опережая шестую позицию на три балла, имея при этом матч в запасе.
В данном первенстве клуб из города Барселуш добыл восемь победных результатов, пять раз уступал и шесть встреч закончил вничью. Забить ему удалось 28 мячей, пропустил же он на семь голов меньше.
За последние четыре игры чемпионата «петухи» смогли добыть три виктории и раз расписали мировую. В своей последней проведенной встрече они дома минимально одолели 1:0 середняка «Портимоненси».
Вне родных стен в текущем чемпионате «Жил Висенте» уступил только в одной игре, а также по четыре раза побеждал и делил очки со своими оппонентами.
За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждала «Бенфика» и один поединок остался за «Жил Висенте».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.31.
На викторию «Жил Висенте» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.50.
«Жил Висенте» достойно выступает в этом сезоне и вполне может дать бой «Бенфике», удержав фору +1,5.