Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальИсторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022 Адама ТраореТраоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 24-31 января
  • 00:30
    • Окружение Мбаппе отрицает договоренность с «Реалом»
  • 23:35
    • Трансфер Миранчука в «Лацио» сорвал президент «Аталанты»
  • 22:41
    • «Спартак» объявил о подписании полузащитника «Янг Бойз»
  • 22:21
    • «Эвертон» арендовал ван де Бека
  • 22:03
    • Кадри стал лучшим игроком недели в НХЛ
  • 21:13
    • Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом
  • 17:26
    • «Манчестер Сити» объявил о трансфере форварда «Ривер Плейт»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Жил Висенте» удивить «Бенфику»?

    «Бенфика» — «Жил Висенте». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Чемпионат Португалии, 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Жил Висенте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жил Висенте»
    В 20-м туре португальской Примейры «Бенфика» в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» сыграет против «Жил Висенте». Встреча состоится 2 февраля и начнется в 22:00 по мск. «Бенфика» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 02 Февраля 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Жил Висенте Жил Висенте
  • Барселуш
    •

    «Бенфика»

    «Бенфика» с 44 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав от первого «Порту», а второму «Спортингу» проигрывает лишь три пункта.

    Несколько дней тому назад «орлы» проиграли в финале Кубка лиги «Спортингу», а перед этим они не уступали на протяжении четырех игр с учетом всех турниров, поровну поделив в этом отрезке ничьи и виктории.

    Коэффициенты матча Бенфика — Жил Висенте

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    Непосредственно в чемпионате страны лиссабонцы в этот период провели три встречи, выиграв две из них по 2:0 и расписав мировую на своей территории с аутсайдером «Морейренси» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    На «Эштадиу да Луж» в этом чемпионате Португалии «Бенфика» выиграла шесть матчей из девяти, дважды терпела фиаско и один поединок закончила вничью.

    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» нацелился в этом сезоне в еврокубки. На текущий момент коллектив идет на пятой заветной строке, опережая шестую позицию на три балла, имея при этом матч в запасе.

    В данном первенстве клуб из города Барселуш добыл восемь победных результатов, пять раз уступал и шесть встреч закончил вничью. Забить ему удалось 28 мячей, пропустил же он на семь голов меньше.

  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • Кто выиграет главный еврокубок?
  • Вчера

    • За последние четыре игры чемпионата «петухи» смогли добыть три виктории и раз расписали мировую. В своей последней проведенной встрече они дома минимально одолели 1:0 середняка «Портимоненси».

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Жил Висенте» уступил только в одной игре, а также по четыре раза побеждал и делил очки со своими оппонентами.

    За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждала «Бенфика» и один поединок остался за «Жил Висенте».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.31.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Жил Висенте» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.50.

    «Жил Висенте» достойно выступает в этом сезоне и вполне может дать бой «Бенфике», удержав фору +1,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливингстон — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Миллуолл — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бенфика» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Жил Висенте» удивить «Бенфику»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры