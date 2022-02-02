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    «Спортинг» уверенно переиграет аутсайдера

    «Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примейра, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Белененсеш» — «Спортинг»
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    Нуну Сантуш
    «Белененсеш» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 23:45 мск. «Белененсеш» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 02 Февраля 2022 года
    Белененсеш
  • Лиссабон
    •  Белененсеш 23:45 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Белененсеш»

    «Белененсеш» занимает последнее место в чемпионате. Команда бьется за выживание, отставая от спасительной 15 позиции на пять очков.

    В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Маритиму» (1:1).

    Коэффициенты матча Белененсеш — Спортинг

  • 1
  • 12.50
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 1.25
  • Ставка
    •

    А вот с атакой у «Белененсеша» полная незадача. В 19 поединках команда забила лишь 11 мячей (меньше всех в лиге).

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    Со «Спортингом» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков она уступила четырежды при одном паритете.

    «Спортинг»

    Лиссабонцы пока не радуют успехами в чемпионате. Нынешнее второе место для команды является неудачей, да и отставание от «Порту» составляет целых 6 очков.

    «Спортинг» потерял важнейшие очки в минувшем туре. Дома команда вела в счете, однако уступила ершистой «Браге» (1:2).

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    • Зато в Кубке лиги команда стала триумфатором. Земляки из «Бенфики» были обыграны со счетом 1:2.

    «Спортинг» силен надежной обороной. Команда пропустила лишь 12 мячей в 19 матчах, что является лучшим результатом в лиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Белененсеш» — за 10.00.

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    «Белененсеш» имеет трехматчевую безвыигрышную серию.

    «Спортинг» не должен допустить второй к ряду осечки в чемпионате.

    Лиссабонцы максимально настроены догнать «Порту». Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Белененсеш» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» уверенно переиграет аутсайдера
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