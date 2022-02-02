«Белененсеш» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 23:45 мск. «Белененсеш» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белененсеш»

«Белененсеш» занимает последнее место в чемпионате. Команда бьется за выживание, отставая от спасительной 15 позиции на пять очков.

В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Маритиму» (1:1).

Коэффициенты матча Белененсеш — Спортинг 1 12.50 X 5.60 2 1.25 Ставка

А вот с атакой у «Белененсеша» полная незадача. В 19 поединках команда забила лишь 11 мячей (меньше всех в лиге).

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Со «Спортингом» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков она уступила четырежды при одном паритете.

«Спортинг»

Лиссабонцы пока не радуют успехами в чемпионате. Нынешнее второе место для команды является неудачей, да и отставание от «Порту» составляет целых 6 очков.

«Спортинг» потерял важнейшие очки в минувшем туре. Дома команда вела в счете, однако уступила ершистой «Браге» (1:2).

Зато в Кубке лиги команда стала триумфатором. Земляки из «Бенфики» были обыграны со счетом 1:2.

«Спортинг» силен надежной обороной. Команда пропустила лишь 12 мячей в 19 матчах, что является лучшим результатом в лиге.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Белененсеш» — за 10.00.

«Белененсеш» имеет трехматчевую безвыигрышную серию.

«Спортинг» не должен допустить второй к ряду осечки в чемпионате.

Лиссабонцы максимально настроены догнать «Порту». Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.75 с коэффициентом 2.05.