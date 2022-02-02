«Белененсеш»
«Белененсеш» занимает последнее место в чемпионате. Команда бьется за выживание, отставая от спасительной 15 позиции на пять очков.
В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Маритиму» (1:1).
Коэффициенты матча Белененсеш — Спортинг
А вот с атакой у «Белененсеша» полная незадача. В 19 поединках команда забила лишь 11 мячей (меньше всех в лиге).
Со «Спортингом» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков она уступила четырежды при одном паритете.
«Спортинг»
Лиссабонцы пока не радуют успехами в чемпионате. Нынешнее второе место для команды является неудачей, да и отставание от «Порту» составляет целых 6 очков.
«Спортинг» потерял важнейшие очки в минувшем туре. Дома команда вела в счете, однако уступила ершистой «Браге» (1:2).
Зато в Кубке лиги команда стала триумфатором. Земляки из «Бенфики» были обыграны со счетом 1:2.
«Спортинг» силен надежной обороной. Команда пропустила лишь 12 мячей в 19 матчах, что является лучшим результатом в лиге.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Белененсеш» — за 10.00.
«Белененсеш» имеет трехматчевую безвыигрышную серию.
«Спортинг»
Лиссабонцы максимально настроены догнать «Порту». Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.75 с коэффициентом 2.05.