«Карабах» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 16:30 мск. «Карабах» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» в текущем сезоне борется за чемпионский титул. Впрочем, и в Кубке Азербайджана агдамцы намерены побороться за победу.

Вот только последние два поражения в контрольных матчах настроения не добавляют. Зато греет душу выход в евровесну, а точнее в 1/16 финала Лиги конференций.

«Карабах» в предыдущем раунде Кубка не участвовал. Команда лишь начинает свой путь, как один из фаворитов турнира.

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С «Кешлей» агдамцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Карабах» выиграл три раза при двух паритетах.

«Кешля»

Эта команда в чемпионате выглядит крайне слабо. Занимая 6 место в таблице, «Кешля» сражается лишь за выживание.

Между тем, «Кешля» способна оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Например, в ноябрьском матче чемпионата команда лишь минимально уступила «Карабаху».

А вот в предыдущем раунде Кубка Азербайджана «Кешля» проявила силу воли. Уступая в счете, команда забила два мяча и одолела «Локбатан» (2:1).

Однако двухматчевая дуэль с лидером чемпионата — крайне сложное испытание. Особенно если учесть, что с атакой у команды имеются заметные трудности.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.23, на ничью за 5.40, а на «Кешлю» — за 13.50.

«Карабах» наверняка максимально мотивирован соорудить голевой задел перед ответной встречей .

«Кешля» традиционно неудачно играет с агдамцами.

«Карабах» по всем показателям на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.03.