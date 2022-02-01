«Карабах»
«Карабах» в текущем сезоне борется за чемпионский титул. Впрочем, и в Кубке Азербайджана агдамцы намерены побороться за победу.
Вот только последние два поражения в контрольных матчах настроения не добавляют. Зато греет душу выход в евровесну, а точнее в 1/16 финала Лиги конференций.
«Карабах» в предыдущем раунде Кубка не участвовал. Команда лишь начинает свой путь, как один из фаворитов турнира.
С «Кешлей» агдамцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Карабах» выиграл три раза при двух паритетах.
«Кешля»
Эта команда в чемпионате выглядит крайне слабо. Занимая 6 место в таблице, «Кешля» сражается лишь за выживание.
Между тем, «Кешля» способна оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Например, в ноябрьском матче чемпионата команда лишь минимально уступила «Карабаху».
А вот в предыдущем раунде Кубка Азербайджана «Кешля» проявила силу воли. Уступая в счете, команда забила два мяча и одолела «Локбатан» (2:1).
Однако двухматчевая дуэль с лидером чемпионата — крайне сложное испытание. Особенно если учесть, что с атакой у команды имеются заметные трудности.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.23, на ничью за 5.40, а на «Кешлю» — за 13.50.
«Карабах» наверняка максимально
«Кешля» традиционно неудачно играет с агдамцами.
«Карабах» по всем показателям на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.03.