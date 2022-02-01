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    «Карабах» создаст голевой задел

    «Карабах» — «Кешля». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок Азербайджана, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Кешля»
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    Марко Вешович
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 16:30 мск. «Карабах» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 01 Февраля 2022 года
    Карабах
  • Азербайджан. Кубок
    •  Карабах 16:30 Кешля Кешля
  • Баку
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    «Карабах»

    «Карабах» в текущем сезоне борется за чемпионский титул. Впрочем, и в Кубке Азербайджана агдамцы намерены побороться за победу.

    Вот только последние два поражения в контрольных матчах настроения не добавляют. Зато греет душу выход в евровесну, а точнее в 1/16 финала Лиги конференций.

    «Карабах» в предыдущем раунде Кубка не участвовал. Команда лишь начинает свой путь, как один из фаворитов турнира.

    Все прогнозы на футбол

    С «Кешлей» агдамцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Карабах» выиграл три раза при двух паритетах.

    «Кешля»

    Эта команда в чемпионате выглядит крайне слабо. Занимая 6 место в таблице, «Кешля» сражается лишь за выживание.

    Между тем, «Кешля» способна оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Например, в ноябрьском матче чемпионата команда лишь минимально уступила «Карабаху».

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    • А вот в предыдущем раунде Кубка Азербайджана «Кешля» проявила силу воли. Уступая в счете, команда забила два мяча и одолела «Локбатан» (2:1).

    Однако двухматчевая дуэль с лидером чемпионата — крайне сложное испытание. Особенно если учесть, что с атакой у команды имеются заметные трудности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.23, на ничью за 5.40, а на «Кешлю» — за 13.50.

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    «Карабах» наверняка максимально мотивирован соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Кешля» традиционно неудачно играет с агдамцами.

    «Карабах» по всем показателям на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.03.

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    «Карабах» — «Кешля»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» создаст голевой задел
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