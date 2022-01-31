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    Парижане пропустят первый гол на турнире?

    ПСЖ — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Кубок франции, 31 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ницца»
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    Кефрен Тюрам
    В понедельник, 31 января, в рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» сыграет против «Ниццы». Стартовый свисток будет дан в 23:15 по мск. ПСЖ — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 31 Января 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:15 Ницца Ницца
  • Франция. Кубок
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    ПСЖ

    ПСЖ — действующий обладатель Кубка Франции. В прошлом сезоне за шесть встреч турнира коллектив пропустил лишь два мяча, а в финале одолел «Монако» со счетом 2:0.

    В этом же розыгрыше столичный коллектив успел преодолеть уже два этапа, разобравшись на них с командами из низших лиг, выиграв 3:0 и 4:0.

    Что касается чемпионата страны, то там «сине-красные» уверенно лидируют, оторвавшись от второй строки, где как раз находится «Ницца», на 11 баллов.

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    Перед данной встречей парижане выиграли два матча подряд в рамках Лиги 1, одолев на своей территории 2:0 «Брест» и 4:0 «Реймс». Сейчас у них 11-матчевая беспроигрышная серия.

    «Ницца»

    «Ницца» в этом Кубке франции преодолела только один этап, обыграв еще на стадии 1/32 финала клуб из низов 1:0. В 1/16 ей играть не пришлось из-за дисквалификации своего соперника.

    «Орлята» очень неудачно в последнее время выступают в кубковом соревновании, не проходя в турнире более трех этапов. Так в прошлом сезоне они остановились на стадии 1/16 финала.

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    • В турнирной таблице Лиги 1 «гимназисты», как было сказано выше, идут вторыми, но третий «Марсель» отстает всего лишь на два очка, имея при этом одну игру в запасе.

    «Ницца» выиграла свои последние шесть встреч с учетом всех турниров, пропустив за это время лишь два гола. В своем последнем поединке она одолела в гостях 2:0 «Метц».

    В этом чемпионате данные клубы сыграли 0:0 в Париже, а перед этим трижды выиграл ПСЖ — 4:1, 3:0, 2:1.

    Прогноз и ставка на ПСЖ — «Ницца»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСЖ — 1.49, победа «Ниццы» — 6.90, ничья — 4.48.

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    Проход: ПСЖ — 1.25; «Ниццы» — 3.90.

    ПСЖ очень надежно играет в обороне и в чемпионате, и в Кубке, но «Ницца» в этом сезоне выглядит очень даже неплохо, так что способна огорчить своего именитого оппонента.

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    ПСЖ — «Ницца»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на футбол. Парижане пропустят первый гол на турнире?
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