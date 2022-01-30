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    Это будет результативный матч

    «Юнион» — «Андерлехт». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, чемпионат Бельгии, 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион» — «Андерлехт»
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    Яри Версхарен
    «Юнион» на своём поле сыграет против «Андерлехта» в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 30 января, начало — 15:30 (мск). «Юнион» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 30 Января 2022 года
    Юнион
  • Бельгия. Про Лига
    •  Юнион 15:30 Андерлехт Андерлехт
  • Бельгия. Про Лига
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    «Юнион»

    «Юнион» является лидером турнирной таблицы чемпионата Бельгии набрав 54 очка. Команда забила 56 голов, а пропустила 21 в этом сезоне.

    За последние 10 матчей в Высшей Лиге Бельгии «Юнион» 1 раз потерпел поражение, 2 раза сыграл вничью и 7 раз радовал победами своих болельщиков.

    В прошлом туре «Юнион» встречался со своим главным конкурентом за чемпионство «Брюгге», команды не смогли определить сильнейшего и закончили матч со счётом 0:0. До этого был матч с «Генком» где «Юнион» одержал победу на домашней арене — 2:1 и матч с «Сереном» на выезде где «Юнион» так же победил — 0:4.

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    В этом матче команде не помогут Йонас Багерк, Коки Матида, Сен Линен, Кацпер Козловки, Каору Митома.

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» занимает 4-е место в турнирной таблице Высшей Лиги Бельгии набрав 42 очка за 24 тура чемпионата. Команда забивала 52 раза, а пропускала 29 за этот сезон.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Андерлехт» 7 раз побеждал, 1 раз терпел поражение и 2 раза сыграл вничью.

    В прошлом туре чемпионата Бельгии «Андерлехт» встречался с «Серкль Брюгге» и неожиданно для всех потерпел поражение на домашней арене со счётом — 0:2.

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    • За тур до этого «Андерлехт» смог минимально обыграть «Мехелен» (0:1). А в 22-м туре «Андерлехт» встречался со «Стандартом» и команды не смогли определить сильнейшего закончив поединок со счётом 1:1.

    На поле не смогут выйти Уэсли Худт, Майкл Мурильо, Кристоффер Олльсон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Юниона» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Андерлехта» — за 2.90.

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    Прогноз — В предстоящей игре нет явного фаворита. Обе команды понесли кадровые потери в обороне, и это повышает шансы на результативную игру. Кроме того, в обеих прошлых встречах в 2021 году соперники на двоих забили не менее 4 голов.

    Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.95.

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    «Юнион» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. Это будет результативный матч
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