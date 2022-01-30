Египет
Эта команда не столь мощно смотрится на турнире. Да, египтяне — одни из фаворитов Кубка африканских наций, но не под номером один.
В 1/8 финала Кубка африканских наций Египет прошел сильных ивуарийцев. «Фараоны» были лучше в серии послематчевых пенальти.
Коэффициенты матча Египет — Марокко
Вот только с атакой у египтян не ладится. В четырех матчах турнира команда забила только дважды, один из которых в активе Мохаммеда Салаха.
Исторически Египет неудачно играет против Марокко. Из пяти последних очных поединков «фараоны» два раза уступили оппоненту, лишь однажды победив.
Марокко
Марокканцы смотрятся выгоднее соперника. И с атакой у сборной Марокко, относительно египтян, все в порядке — 7 голов в 4 матчах.
Разумеется, марокканцы, имеющие в своем составе таких мастеров, как Ашраф Хакими, ставят перед собой максимальные задачи. Отметим, что в хорошей форме находится хавбек Софиан Буфаль.
К слову, Хакими и Буфаль как раз являются лучшими бомбардирами сборной Марокко. В их активе по два забитых мяча на турнире.
Наверняка Марокко сыграет с позиции силы. Тем более, наконец-то сумел открыть счет своим голам на турнире ведущий форвард Юссеф Эн-Несири.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 2.50, на ничью за 2.80, а на Египет — за 3.40.
Египет имеет заметные проблемы с реализацией.
Марокканцы
Марокканцы явно предпочтительнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Марокко с коэффициентом 2.50.