Египет сыграет на своем поле с Марокко в рамках 1/4 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. Египет — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Эта команда не столь мощно смотрится на турнире. Да, египтяне — одни из фаворитов Кубка африканских наций, но не под номером один.

В 1/8 финала Кубка африканских наций Египет прошел сильных ивуарийцев. «Фараоны» были лучше в серии послематчевых пенальти.

Коэффициенты матча Египет — Марокко 1 3.40 X 2.65 2 2.65 Ставка

Вот только с атакой у египтян не ладится. В четырех матчах турнира команда забила только дважды, один из которых в активе Мохаммеда Салаха.

Прогнозы на Кубок Африки

Исторически Египет неудачно играет против Марокко. Из пяти последних очных поединков «фараоны» два раза уступили оппоненту, лишь однажды победив.

Марокко

Марокканцы смотрятся выгоднее соперника. И с атакой у сборной Марокко, относительно египтян, все в порядке — 7 голов в 4 матчах.

Разумеется, марокканцы, имеющие в своем составе таких мастеров, как Ашраф Хакими, ставят перед собой максимальные задачи. Отметим, что в хорошей форме находится хавбек Софиан Буфаль.

К слову, Хакими и Буфаль как раз являются лучшими бомбардирами сборной Марокко. В их активе по два забитых мяча на турнире.

Наверняка Марокко сыграет с позиции силы. Тем более, наконец-то сумел открыть счет своим голам на турнире ведущий форвард Юссеф Эн-Несири.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 2.50, на ничью за 2.80, а на Египет — за 3.40.

Египет имеет заметные проблемы с реализацией.

Марокканцы сильны мощной атакующей линией .

Марокканцы явно предпочтительнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Марокко с коэффициентом 2.50.