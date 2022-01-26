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    Поднимется ли «Андерлехт» в третьего места?

    «Андерлехт» — «Серкль Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Бельгии, 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Серкль Брюгге»
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    «Андерлехт» не проигрывает 13 матчей кряду
    В среду, 26 января, в рамках 24-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» на своем поле сыграет с «Серкль Брюгге». Начало встречи намечено на 23:00 по мск. «Андерлехт» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Января 2022 года
    Андерлехт
  • Бельгия. Про Лига
    •  Андерлехт 23:00 Серкль Брюгге Серкль Брюгге
  • Брюгге
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    «Андерлехт»

    Брюссельцы сейчас находятся на подъеме, однако за чемпионский титул вряд ли поборется. «Андерлехт» находится на 4-м месте, отставая от второго на два пункта.

    Клуб отличается довольно сильной атакой. Брюссельцы в 23 матчах настреляли уже 52 мяча: больше только у внезапного лидера чемпионата «Юнион Сент-Жиллуа».

    В прошлом туре коллектив Венсана Компани обыграл «Мехелен» (1:0) на выезде. Этот результат стал пятой победой в шести последних играх.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня команда не проигрывает 13 поединков кряду во всех турнирах. В 10 случаях она выиграла, а в трех — сыграла вничью.

    «Серкль Брюгге»

    По итогам 23 туров «Серкль Брюгге» занимает 10-ю позицию. В активе клуба 31 очко, а разница мячей — «+4».

    Команда уже не борется за выживание. Отрыв от 18-й строчки в зоне вылета — 19 очков, что создает ей определенную безопасность.

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    • До 17-й же позиции, которое требует проведения поединков плей-офф за место в элитном дивизионе, всего 12 пунктов.

    Перед грядущим туром коллектив выиграл три поединка кряду в чемпионате страны. Обыграть удалось «Брюгге» (2:0), «Эйпен» (2:0), «Зюльте-Варегем» (3:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Андерлехт» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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    «Андерлехт» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Андерлехт» в третьего места?
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