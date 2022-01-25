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    «Буйволы» прервут свою серию мировых

    «Гент» — «Остенде». Прогноз, ставка (к. 2.72) на футбол, чемпионат Бельгии, 25 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Гент
    Прогноз и ставки на «Гент» — «Остенде»
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    «Гент»
    Во вторник, 25 января, в рамках 24-го тура чемпионата Бельгии «Гент» на своем поле сыграет с «Остенде». Начало встречи намечено на 23:00 по мск. «Гент» — «Остенде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 25 Января 2022 года
    Гент
  • Бельгия. Про Лига
    •  Гент 23:00 Остенде Остенде
  • Бельгия. Про Лига
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    «Гент»

    В турнирной таблице бельгийского чемпионата «Гент» находится на пятой позиции, много проигрывая первой строки, а от четвертого места отстает лишь на три балла.

    У коллектива за последние девять встреч только одно фиаско, которое было в гостях от «Мехелена» 3:4 еще в середине декабря. Также в этот период он одерживал пять викторий и расписал три мировые.

    Все эти ничейные результаты пришлись на последние три тура первенства. Так в прошлом туре «буйволы» поделили очки на выезде с «Шарлеруа» 0:0, а ранее они разошлись миром дома с «Кортрейком» 2:2 и в не родных стен с «Юнионом» 0:0.

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    На своей территории «Гент» набрал 23 очка из 36. Команда смогла выиграть семь встреч при двух мировых исходах и двух фиаско.

    «Остенде»

    С 23 зачетными пунктами «Остенде» находится на 15 позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии. От опасной 17 строки его отделяет лишь четыре балла.

    «Желто-красно-зеленые» не особо хорошо проводят свой последний отрезок из десяти матчей. В этот период они смогли добыть две виктории и аж восемь раз уходили с поля поверженными.

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    • В двух минувших игровых днях коллектив на своем поле поочередно уступил 1:2 «Антверпену» и 0:4 «Генку». Перед этими неудачами они на выезде переиграли аутсайдера «Беерсхот» 2:0.

    На чужих полях «Остенде» в текущем первенстве пока добыл десять очков из 23, выиграв трижды при одном мировом исходе и шести фиаско.

    За последние пять очных встреч четырежды побеждал «Гент», а еще один раз удача была на стороне «Остенде» — этот выигрыш был в первом круге — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Остенде» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.64.

    В целом, «Гент» хорошо дома играет против «Остенде», но зачастую пропускает. Вот так и сейчас ждем виктории хозяев, но не «сухой».

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    «Гент» — «Остенде»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на футбол. «Буйволы» прервут свою серию мировых
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