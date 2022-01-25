Во вторник, 25 января, в рамках 24-го тура чемпионата Бельгии «Гент» на своем поле сыграет с «Остенде». Начало встречи намечено на 23:00 по мск. «Гент» — «Остенде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

В турнирной таблице бельгийского чемпионата «Гент» находится на пятой позиции, много проигрывая первой строки, а от четвертого места отстает лишь на три балла.

У коллектива за последние девять встреч только одно фиаско, которое было в гостях от «Мехелена» 3:4 еще в середине декабря. Также в этот период он одерживал пять викторий и расписал три мировые.

Все эти ничейные результаты пришлись на последние три тура первенства. Так в прошлом туре «буйволы» поделили очки на выезде с «Шарлеруа» 0:0, а ранее они разошлись миром дома с «Кортрейком» 2:2 и в не родных стен с «Юнионом» 0:0.

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На своей территории «Гент» набрал 23 очка из 36. Команда смогла выиграть семь встреч при двух мировых исходах и двух фиаско.

«Остенде»

С 23 зачетными пунктами «Остенде» находится на 15 позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии. От опасной 17 строки его отделяет лишь четыре балла.

«Желто-красно-зеленые» не особо хорошо проводят свой последний отрезок из десяти матчей. В этот период они смогли добыть две виктории и аж восемь раз уходили с поля поверженными.

В двух минувших игровых днях коллектив на своем поле поочередно уступил 1:2 «Антверпену» и 0:4 «Генку». Перед этими неудачами они на выезде переиграли аутсайдера «Беерсхот» 2:0.

На чужих полях «Остенде» в текущем первенстве пока добыл десять очков из 23, выиграв трижды при одном мировом исходе и шести фиаско.

За последние пять очных встреч четырежды побеждал «Гент», а еще один раз удача была на стороне «Остенде» — этот выигрыш был в первом круге — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 1.45.

На викторию «Остенде» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.64.

В целом, «Гент» хорошо дома играет против «Остенде», но зачастую пропускает. Вот так и сейчас ждем виктории хозяев, но не «сухой».