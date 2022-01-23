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    Неаполитанцы «всухую» обыграют аутсайдера

    «Наполи» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Италии, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Салернитана»
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    Ирвинг Лосано
    В воскресенье, 23 января, в Неаполе на стадионе им. Марадоны «Наполи» сыграет против «Салернитаны» в 23-м туре Серии А. Игра начнется в 17:00 по мск. «Наполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    «Наполи»

    «Наполи» с 46 очками на данный момент идет на третьей строке в турнирной таблице Серии А. От лидера команда отстает на четыре балла, но при этом сыграла на матч больше.

    Клуб из Неаполя прекрасно провел первую четверть чемпионата, однако с ноября команда начала постоянно допускать осечки, проигрывая даже командам из низов на своем поле.

    Коэффициенты матча Наполи — Салернитана

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 17.50
  • Ставка
    •

    В прошлом туре «голубые» одержали выездную викторию над «Болоньей» 2:0, ставшая только третьей за восемь последних встреч чемпионата. Перед этим же неаполитанцы вылетели из Кубка Италии, дома в дополнительное время уступив «Фиорентине» 2:5.

    Календарь и таблица Серии А

    На своем поле «Наполи» пока в данном розыгрыше Серии А набрал меньше очков, чем в гостях (22 из 46). У команды семь выигрышей, одна мировая и три фиаско.

    «Салернитана»

    «Салернитана» безнадежно засела на дне турнирной таблицы итальянской Серии А. У коллектива 10 очков и отставание от безопасной строки в восемь пунктов, так что, скорее всего, ему не удастся сохранить прописку в сильнейшем дивизионе.

    У «морских коньков» в данном первенстве всего три виктории, одна из которых была на выезде в позапрошлом туре над «Вероной» 2:1. До этого же у клуба было шесть «сухих» поражений подряд.

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  • 19/01/2022

    • В минувшем игровом дне коллектив вновь стал на путь поражений, уступив в родных стенах римскому «Лацио» со счетом 0:3, пропустив дважды уже до десятой минуты.

    Вне родных стен «Салернитана» набрала даже больше очков, чем на своем поле — 7 из 10. Коллектив дважды победил, раз сыграл вничью и потерпел восемь неудач.

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    В последних трех очных встречах этих клубов побеждал только «Наполи». В первом круге «голубые» победили 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Наполи» — 1.15, победа «Салернитаны» — 20.00, ничья — 9.00.

    «Морские коньки» не смогли забить в девяти из десяти последних игр. Так что от гостей вряд ли здесь приходится ждать результативных действий. Наш прогноз на эту игру — «Наполи» победит и не пропустит.

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    «Наполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Неаполитанцы «всухую» обыграют аутсайдера
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