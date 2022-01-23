В воскресенье, 23 января, в Неаполе на стадионе им. Марадоны «Наполи» сыграет против «Салернитаны» в 23-м туре Серии А. Игра начнется в 17:00 по мск. «Наполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» с 46 очками на данный момент идет на третьей строке в турнирной таблице Серии А. От лидера команда отстает на четыре балла, но при этом сыграла на матч больше.

Клуб из Неаполя прекрасно провел первую четверть чемпионата, однако с ноября команда начала постоянно допускать осечки, проигрывая даже командам из низов на своем поле.

Коэффициенты матча Наполи — Салернитана 1 1.15 X 8.00 2 17.50 Ставка

В прошлом туре «голубые» одержали выездную викторию над «Болоньей» 2:0, ставшая только третьей за восемь последних встреч чемпионата. Перед этим же неаполитанцы вылетели из Кубка Италии, дома в дополнительное время уступив «Фиорентине» 2:5.

Календарь и таблица Серии А

На своем поле «Наполи» пока в данном розыгрыше Серии А набрал меньше очков, чем в гостях (22 из 46). У команды семь выигрышей, одна мировая и три фиаско.

«Салернитана»

«Салернитана» безнадежно засела на дне турнирной таблицы итальянской Серии А. У коллектива 10 очков и отставание от безопасной строки в восемь пунктов, так что, скорее всего, ему не удастся сохранить прописку в сильнейшем дивизионе.

У «морских коньков» в данном первенстве всего три виктории, одна из которых была на выезде в позапрошлом туре над «Вероной» 2:1. До этого же у клуба было шесть «сухих» поражений подряд.

В минувшем игровом дне коллектив вновь стал на путь поражений, уступив в родных стенах римскому «Лацио» со счетом 0:3, пропустив дважды уже до десятой минуты.

Вне родных стен «Салернитана» набрала даже больше очков, чем на своем поле — 7 из 10. Коллектив дважды победил, раз сыграл вничью и потерпел восемь неудач.

В последних трех очных встречах этих клубов побеждал только «Наполи». В первом круге «голубые» победили 1:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Наполи» — 1.15, победа «Салернитаны» — 20.00, ничья — 9.00.

«Морские коньки» не смогли забить в девяти из десяти последних игр. Так что от гостей вряд ли здесь приходится ждать результативных действий. Наш прогноз на эту игру — «Наполи» победит и не пропустит.