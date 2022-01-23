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    «Бургос» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В рамках 24-го тура испанской Сегунды «Бургос» в родных стенах сразится с «Леганесом». Поединок пройдет 23 января и начнется в 16:00 по мск. «Бургос» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Января 2022 года
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    «Бургос»

    «Бургос», который только поднялся из третьей лиги, пока неплохо себя зарекомендовал в Сегунде, находясь сейчас на 13 позиции в турнирке в восьми очках отставания от зоны плей-офф.

    «Бело-черные» не особо хорошо провели стартовый отрезок первенства, выиграв только дважды за первые десять туров при четырех поражениях и четырех мировых исходах.

    В последующих же 11 поединках кастильонцы играли бескомпромиссно, шесть раз выиграв и пять встреч проиграв. Затем они прервали эту серию, расписав дома мировую с «Аморебьетой» 2:2, а в прошлом туре они уступили на выезде «Вальядолиду» 0:1.

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    21 из 29 баллов «Бургос» заработал на своей территории, шесть раз победив при трех ничьих и двух неудачах. Примечательно то, что пропустил дома коллектив всего шесть мячей за 11 игр.

    «Леганес»

    «Леганес», который в прошлом сезон боролся за повышение в классе, в текущем пока плетется вблизи зоны вылета, опережая ее на пять баллов.

    Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. В последующих же десяти игровых днях у него было только одно фиаско.

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    • А вот два поединка нового года «огурцы» провели не особо хорошо. Сперва они уступили на выезде «Вальядолиду» 0:1, а потом расписали мировую на своем поле со второй командой «Реал Сосьедада» 1:1.

    14 из 26 баллов «Леганес» в текущем первенств добыл вне родных стен, четыре раза выиграв при двух мировых исходах и шести неудачах.

    Между собой эти клубы провели три поединка, завершив их все вничью с одинаковым счетом по 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Бургоса» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.24.

    Так как в противостоянии этих клубов еще не было забитых мячей, то рискнем поставить в данной игре, что эта тенденция будет прервана и отличится смогут обе команды.

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    «Бургос» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. В данном противостоянии наконец-то будут голы
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