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    «Альмерия» прервет удачную серию «Луго»?

    «Луго» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Испании, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Альмерия»
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    «Альмерия»
    В среду, 19 января, в перенесенном матче 21-го тура второго испанского дивизиона «Луго» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Января 2022 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 23:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    «Луго»

    С 27 набранными баллами «Луго» находится на 15 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

    Галисийцы в данном первенстве по пять раз побеждали и проигрывали, а остальные 12 поединков они завершили мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Луго — Альмерия

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В своей последней проведенной игре коллектив минимально в родных стенах одолел «Мирандес» 2:1. Перед этим он пять матчей подряд делил очки со своими оппонентами. Всего же клуб не знает поражений на протяжении семи игр.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Луго» набрал 17 очков из 27, четырежды выиграв при двух неудачах и пяти мировых исходах.

    «Альмерия»

    «Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 46 баллов, что на три больше, чем у ближайшего преследователя.

    В 22 проведенной встрече андалузцы праздновали 14 викторий, четыре игры они закончили мировым исходом и столько же раз они уходили с поля поверженными.

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  • 15/01/2022

    • К данному поединку «красно-белые» подходят после гостевой ничьи с «Лас-Пальмасом» 1:1 и домашнего фиаско от «Картахены» со счетом 0:1. Перед этим они имели 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны, где восемь встреч выиграли.

    Также у «Альмерия» первая гостевая статистика в лиге. Она выиграла шесть встреч из 11 при двух мировых исходах и трех фиаско.

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    В трех последних очных поединках этих клубов побеждала только «Альмерия» — 4:0, 2:0 и 4:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.24, победа «Луго» — 3.50, ничья — 3.18.

    В данном поединке прогнозируем, что «Альмерия» наконец-то выиграет, тем самым прервав удачную серию «Луго».

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    «Луго» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Альмерия» прервет удачную серию «Луго»?
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