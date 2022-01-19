В среду, 19 января, в перенесенном матче 21-го тура второго испанского дивизиона «Луго» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

С 27 набранными баллами «Луго» находится на 15 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

Галисийцы в данном первенстве по пять раз побеждали и проигрывали, а остальные 12 поединков они завершили мировыми исходами.

Коэффициенты матча Луго — Альмерия 1 3.55 X 3.15 2 2.20 Ставка

В своей последней проведенной игре коллектив минимально в родных стенах одолел «Мирандес» 2:1. Перед этим он пять матчей подряд делил очки со своими оппонентами. Всего же клуб не знает поражений на протяжении семи игр.

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В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Луго» набрал 17 очков из 27, четырежды выиграв при двух неудачах и пяти мировых исходах.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 46 баллов, что на три больше, чем у ближайшего преследователя.

В 22 проведенной встрече андалузцы праздновали 14 викторий, четыре игры они закончили мировым исходом и столько же раз они уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят после гостевой ничьи с «Лас-Пальмасом» 1:1 и домашнего фиаско от «Картахены» со счетом 0:1. Перед этим они имели 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны, где восемь встреч выиграли.

Также у «Альмерия» первая гостевая статистика в лиге. Она выиграла шесть встреч из 11 при двух мировых исходах и трех фиаско.

В трех последних очных поединках этих клубов побеждала только «Альмерия» — 4:0, 2:0 и 4:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.24, победа «Луго» — 3.50, ничья — 3.18.

В данном поединке прогнозируем, что «Альмерия» наконец-то выиграет, тем самым прервав удачную серию «Луго».