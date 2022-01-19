«Хоффенхайм» на своём поле сыграет против «Фрайбурга» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч состоится 19 января, начало — 22:45 (мск). «Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 31 очко. Команда много забивает, но и не мало пропускает 39/29.

За последние 10 матчей в Бундеслиге «Хоффенхайм» лишь два раза терпел поражения, два раза сыграл вничью и шесть раз праздновал победу.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Фрайбург 1 2.03 X 3.80 2 3.35 Ставка

В прошлом туре чемпионата «Хоффенхайм» встречался с «Унионом» и потерпел поражение со счётом 2:1. А до этого матча команда провела беспроигрышную серию из семи матчей.

В 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» на своём стадионе принимал «Хольштайн Киль» и разгромил его со счётом 5:1.

На поле не смогут выйти Эрмин Бичакчич, Мият Гачинович, Флориан Гриллич, Марко Йон, Павел Кадержабек, Касим Нуху, Диади Самассеку и Роберт Сков.

«Фрайбург»

«Фрайбург» расположился на 6-м месте турнирной таблицы Бундеслиги набрав 30 очков, а это на одно меньше чем у «Хоффенхайма». Разница забитых и пропущенных голов выглядит так — 31/23.

Последние 10 игр в чемпионате Германии «Фрайбург» провёл с нестабильными результатами: 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений в активе этой команды.

В чемпионате Германии два тура над «Фрайбург» смог одержать победу над «Байером» со счётом 2:1. После этого была встреча на домашней арене с «Арминией», в которой команды не определили сильнейшего — 2:2. А в крайнем туре «Фрайбург» потерпел крупное поражение от «Боруссии» — 5:1.

Команде не смогут помочь Килиан Силдилиа, Марк Флеккен и Нико Шлоттербек.

Прогноз и ставка

На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Фрайбурга» за — 3.45.

Прогноз — Обе команды хорошо проводят нынешний сезон, но «Хоффенхайм» показывает более стабильную игру, а особенно в домашних поединках. Этот матч не станет исключением и «Хоффенхайм» обеспечит себе проход в 1/4 Кубка Германии.

Ставка — Победа «Хоффенхайма» в основное время за 2.05.