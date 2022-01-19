«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 31 очко. Команда много забивает, но и не мало пропускает 39/29.
За последние 10 матчей в Бундеслиге «Хоффенхайм» лишь два раза терпел поражения, два раза сыграл вничью и шесть раз праздновал победу.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Фрайбург
В прошлом туре чемпионата «Хоффенхайм» встречался с «Унионом» и потерпел поражение со счётом 2:1. А до этого матча команда провела беспроигрышную серию из семи матчей.
В 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» на своём стадионе принимал «Хольштайн Киль» и разгромил его со счётом 5:1.
На поле не смогут выйти Эрмин Бичакчич, Мият Гачинович, Флориан Гриллич, Марко Йон, Павел Кадержабек, Касим Нуху, Диади Самассеку и Роберт Сков.
«Фрайбург»
«Фрайбург» расположился на 6-м месте турнирной таблицы Бундеслиги набрав 30 очков, а это на одно меньше чем у «Хоффенхайма». Разница забитых и пропущенных голов выглядит так — 31/23.
Последние 10 игр в чемпионате Германии «Фрайбург» провёл с нестабильными результатами: 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений в активе этой команды.
В чемпионате Германии два тура над «Фрайбург» смог одержать победу над «Байером» со счётом 2:1. После этого была встреча на домашней арене с «Арминией», в которой команды не определили сильнейшего — 2:2. А в крайнем туре «Фрайбург» потерпел крупное поражение от «Боруссии» — 5:1.
Команде не смогут помочь Килиан Силдилиа, Марк Флеккен и Нико Шлоттербек.
Прогноз и ставка
На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Фрайбурга» за — 3.45.
Прогноз — Обе команды хорошо проводят нынешний сезон, но «Хоффенхайм» показывает более стабильную игру, а особенно в домашних поединках. Этот матч не станет исключением и «Хоффенхайм» обеспечит себе проход в 1/4 Кубка Германии.
Ставка — Победа «Хоффенхайма» в основное время за 2.05.