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    Проход «Хоффенхайму» обеспечен

    «Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, 1/8 Кубка Германии, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Фрайбург»
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    Кристоф Баумгартнер
    «Хоффенхайм» на своём поле сыграет против «Фрайбурга» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч состоится 19 января, начало — 22:45 (мск). «Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 19 Января 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:45 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 31 очко. Команда много забивает, но и не мало пропускает 39/29.

    За последние 10 матчей в Бундеслиге «Хоффенхайм» лишь два раза терпел поражения, два раза сыграл вничью и шесть раз праздновал победу.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Фрайбург

  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    В прошлом туре чемпионата «Хоффенхайм» встречался с «Унионом» и потерпел поражение со счётом 2:1. А до этого матча команда провела беспроигрышную серию из семи матчей.

    В 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» на своём стадионе принимал «Хольштайн Киль» и разгромил его со счётом 5:1.

    На поле не смогут выйти Эрмин Бичакчич, Мият Гачинович, Флориан Гриллич, Марко Йон, Павел Кадержабек, Касим Нуху, Диади Самассеку и Роберт Сков.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» расположился на 6-м месте турнирной таблицы Бундеслиги набрав 30 очков, а это на одно меньше чем у «Хоффенхайма». Разница забитых и пропущенных голов выглядит так — 31/23.

    Последние 10 игр в чемпионате Германии «Фрайбург» провёл с нестабильными результатами: 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений в активе этой команды.

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    • В чемпионате Германии два тура над «Фрайбург» смог одержать победу над «Байером» со счётом 2:1. После этого была встреча на домашней арене с «Арминией», в которой команды не определили сильнейшего — 2:2. А в крайнем туре «Фрайбург» потерпел крупное поражение от «Боруссии» — 5:1.

    Команде не смогут помочь Килиан Силдилиа, Марк Флеккен и Нико Шлоттербек.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Фрайбурга» за — 3.45.

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    Прогноз — Обе команды хорошо проводят нынешний сезон, но «Хоффенхайм» показывает более стабильную игру, а особенно в домашних поединках. Этот матч не станет исключением и «Хоффенхайм» обеспечит себе проход в 1/4 Кубка Германии.

    Ставка — Победа «Хоффенхайма» в основное время за 2.05.

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    «Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Проход «Хоффенхайму» обеспечен
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