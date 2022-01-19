ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 11-17 января Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ Марк КондратюкРоссийское доминирование. Морально-волевые одиночницы и первое европейское золото Кондратюка
  • 23:46
    • Вильена стал игроком «Эспаньола»
  • 00:53
    • «Фиорентина» разгромила «Дженоа»
  • 23:27
    • Левандовски — игрок года по версии ФИФА
  • 23:09
    • Названа символическая сборная мира по версии ФИФА и FIFPro
  • 22:46
    • «Наполи» всухую обыграл «Болонью»
  • 22:38
    • «Милан» потерпел поражение от «Специи»
  • 22:10
    • Тухель стал лучшим тренером года, Менди — лучший голкипер по версии ФИФА
    Все новости спорта

    «Канарейки» усугубят кризис «Алтая»

    «Фенербахче» — «Алтай». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Чемпионат Турции, 19 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Алтай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Месут Озил
    19 января в Стамбуле на стадионе «Улкер» «Фенербахче» примет «Алтай» в 22-м туре турецкой Суперлиги. Начало намечено на 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Алтай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 19 Января 2022 года

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» имеет в своем активе 33 зачетных пункта, с которыми идет на шестой строке в турнирной таблице. От третьей позиции отрыв составляет два балла, а от лидера отставание очень большое.

    В шести последних поединках чемпионата Турции «канарейки» смогли добыть лишь одну викторию, одолев в конце декабря на своем поле последнюю команду первенства «Йени Малатьяспор» 2:0.

    Также в этот период стамбульский клуб дважды уступал и три поединка завершил мировыми исходами. Одна из ничьих состоялась в прошлом игровом дне на выезде с «Антальяспором» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В десяти домашних встречах этого чемпионата «Фенербахче» победил в половине из них, еще три поединка он свел вничью и потерпел два фиаско.

    «Алтай»

    С 18 зачетными пунктами «Алтай» разместился в зоне вылета турецкой Суперлиги. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов.

    Последнюю свою победу клуб из Измира добыл в чемпионате аж сентябре, одолев тогда дома «Бешикташ» 2:1. После этого он 11 раз терпел фиаско и трижды делил очки со своими оппонентами.

  • Трансферный дайджест. 11-17 января
  • Что «Барселона» будет делать с Дембеле, какую невероятную сумму «Вест Хэм» хочет за свою главную звезду, кто претендует на Дибалу и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • К данной же встрече «черно-белые» подходят с 6-матчевой серией из поражений. Причем три последние из них были без забитых мячей. В прошлом туре состоялось неудача дома от «Аланьяспора» — 0:2.

    Только восемь из 18 баллов «Алтай» заработал вне родных стен. Коллектив выиграл два поединка, дважды сыграл вничью и семь раз был повержен.

    «Фенер» выиграл у «Алтая» в последних четырех играх из пяти при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.42.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Алтая» дают — 7.70, ничья оценена — в 5.15.

    В домашней игре с аутсайдером «Фенер» просто обязан брать три очка. Прогнозируем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Маджер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Фегеле — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лааксонен — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Руусувуори — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Басилашвили — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Имер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зимбабве — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Малави — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кельн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Алтай»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Канарейки» усугубят кризис «Алтая»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры