«Фенербахче»
«Фенербахче» имеет в своем активе 33 зачетных пункта, с которыми идет на шестой строке в турнирной таблице. От третьей позиции отрыв составляет два балла, а от лидера отставание очень большое.
В шести последних поединках чемпионата Турции «канарейки» смогли добыть лишь одну викторию, одолев в конце декабря на своем поле последнюю команду первенства «Йени Малатьяспор» 2:0.
Также в этот период стамбульский клуб дважды уступал и три поединка завершил мировыми исходами. Одна из ничьих состоялась в прошлом игровом дне на выезде с «Антальяспором» 1:1.
В десяти домашних встречах этого чемпионата «Фенербахче» победил в половине из них, еще три поединка он свел вничью и потерпел два фиаско.
«Алтай»
С 18 зачетными пунктами «Алтай» разместился в зоне вылета турецкой Суперлиги. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов.
Последнюю свою победу клуб из Измира добыл в чемпионате аж сентябре, одолев тогда дома «Бешикташ» 2:1. После этого он 11 раз терпел фиаско и трижды делил очки со своими оппонентами.
К данной же встрече «черно-белые» подходят с 6-матчевой серией из поражений. Причем три последние из них были без забитых мячей. В прошлом туре состоялось неудача дома от «Аланьяспора» — 0:2.
Только восемь из 18 баллов «Алтай» заработал вне родных стен. Коллектив выиграл два поединка, дважды сыграл вничью и семь раз был повержен.
«Фенер» выиграл у «Алтая» в последних четырех играх из пяти при одном поражении.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.42.
На викторию «Алтая» дают — 7.70, ничья оценена — в 5.15.
В домашней игре с аутсайдером «Фенер» просто обязан брать три очка. Прогнозируем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.