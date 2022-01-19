19 января в Стамбуле на стадионе «Улкер» «Фенербахче» примет «Алтай» в 22-м туре турецкой Суперлиги. Начало намечено на 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Алтай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» имеет в своем активе 33 зачетных пункта, с которыми идет на шестой строке в турнирной таблице. От третьей позиции отрыв составляет два балла, а от лидера отставание очень большое.

В шести последних поединках чемпионата Турции «канарейки» смогли добыть лишь одну викторию, одолев в конце декабря на своем поле последнюю команду первенства «Йени Малатьяспор» 2:0.

Также в этот период стамбульский клуб дважды уступал и три поединка завершил мировыми исходами. Одна из ничьих состоялась в прошлом игровом дне на выезде с «Антальяспором» 1:1.

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В десяти домашних встречах этого чемпионата «Фенербахче» победил в половине из них, еще три поединка он свел вничью и потерпел два фиаско.

«Алтай»

С 18 зачетными пунктами «Алтай» разместился в зоне вылета турецкой Суперлиги. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов.

Последнюю свою победу клуб из Измира добыл в чемпионате аж сентябре, одолев тогда дома «Бешикташ» 2:1. После этого он 11 раз терпел фиаско и трижды делил очки со своими оппонентами.

К данной же встрече «черно-белые» подходят с 6-матчевой серией из поражений. Причем три последние из них были без забитых мячей. В прошлом туре состоялось неудача дома от «Аланьяспора» — 0:2.

Только восемь из 18 баллов «Алтай» заработал вне родных стен. Коллектив выиграл два поединка, дважды сыграл вничью и семь раз был повержен.

«Фенер» выиграл у «Алтая» в последних четырех играх из пяти при одном поражении.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.42.

На викторию «Алтая» дают — 7.70, ничья оценена — в 5.15.

В домашней игре с аутсайдером «Фенер» просто обязан брать три очка. Прогнозируем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.