«Фиорентина»
«Фиорентина» смотрится интересно, и закономерно находится на 6 месте. Правда, из 34 командных голов 16 на счету Душана Влаховича.
Впрочем, флорентийцы понимают, что серб вскоре может сменить прописку. На его позицию пришел поляк Кшиштоф Пентек, уже отличившийся в кубковом матче с «Наполи» (2:5).
Коэффициенты матча Фиорентина — Дженоа
Правда, в предыдущем своем поединке Серии А команда разочаровала в плане результата. Выездной матч с «Торино» завершился разгромом (4:0).
Зато против «Дженоа» «фиалки» традиционно играют весьма успешно. Из пяти последних матчей «Фиорентина» выиграла дважды при трех ничьих.
«Дженоа»
Не вышло у Андрея Шевченко в Генуе. Украинец так и не сумел вытащить команду из зоны вылета.
Отставку украинца прогнозировали и раньше, но состоялась она только после вылета из Кубка Италии от «Милана» (3:1). С учетом личности Шевы, это выглядит символично…
К слову, в минувшем туре чемпионате «Дженоа» проиграла конкуренту за выживание «Специи» (0:1). Именно то поражение во многом предопределило перемены на тренерском мостике.
Ко всем проблемам генуэзцев, не пустует и лазарет. Доменико Кришито приболел, а Никола Максимович травмировался еще в октябре.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.42, на ничью за 4.70, а на «Дженоа» — за 8.00.
«Фиорентина» после яркой кубковой победы над «Наполи» сыграет на позитивной волне.
«Дженоа»
Атака флорентийцев постарается быстро обеспечить нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.