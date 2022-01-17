«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» смотрится интересно, и закономерно находится на 6 месте. Правда, из 34 командных голов 16 на счету Душана Влаховича.

Впрочем, флорентийцы понимают, что серб вскоре может сменить прописку. На его позицию пришел поляк Кшиштоф Пентек, уже отличившийся в кубковом матче с «Наполи» (2:5).

Коэффициенты матча Фиорентина — Дженоа 1 1.46 X 4.60 2 7.10 Ставка

Правда, в предыдущем своем поединке Серии А команда разочаровала в плане результата. Выездной матч с «Торино» завершился разгромом (4:0).

Все прогнозы на Серию А

Зато против «Дженоа» «фиалки» традиционно играют весьма успешно. Из пяти последних матчей «Фиорентина» выиграла дважды при трех ничьих.

«Дженоа»

Не вышло у Андрея Шевченко в Генуе. Украинец так и не сумел вытащить команду из зоны вылета.

Отставку украинца прогнозировали и раньше, но состоялась она только после вылета из Кубка Италии от «Милана» (3:1). С учетом личности Шевы, это выглядит символично…

К слову, в минувшем туре чемпионате «Дженоа» проиграла конкуренту за выживание «Специи» (0:1). Именно то поражение во многом предопределило перемены на тренерском мостике.

Ко всем проблемам генуэзцев, не пустует и лазарет. Доменико Кришито приболел, а Никола Максимович травмировался еще в октябре.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.42, на ничью за 4.70, а на «Дженоа» — за 8.00.

«Фиорентина» после яркой кубковой победы над «Наполи» сыграет на позитивной волне.

«Дженоа» не успеет отойти от перемен на тренерском мостике .

Атака флорентийцев постарается быстро обеспечить нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.