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    «Фиалки» оперативно разберутся с «Дженоа»?

    «Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Дженоа»
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    Джакомо Бонавентура
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» смотрится интересно, и закономерно находится на 6 месте. Правда, из 34 командных голов 16 на счету Душана Влаховича.

    Впрочем, флорентийцы понимают, что серб вскоре может сменить прописку. На его позицию пришел поляк Кшиштоф Пентек, уже отличившийся в кубковом матче с «Наполи» (2:5).

    Коэффициенты матча Фиорентина — Дженоа

  • 1
  • 1.46
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    Правда, в предыдущем своем поединке Серии А команда разочаровала в плане результата. Выездной матч с «Торино» завершился разгромом (4:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Зато против «Дженоа» «фиалки» традиционно играют весьма успешно. Из пяти последних матчей «Фиорентина» выиграла дважды при трех ничьих.

    «Дженоа»

    Не вышло у Андрея Шевченко в Генуе. Украинец так и не сумел вытащить команду из зоны вылета.

    Отставку украинца прогнозировали и раньше, но состоялась она только после вылета из Кубка Италии от «Милана» (3:1). С учетом личности Шевы, это выглядит символично…

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    • К слову, в минувшем туре чемпионате «Дженоа» проиграла конкуренту за выживание «Специи» (0:1). Именно то поражение во многом предопределило перемены на тренерском мостике.

    Ко всем проблемам генуэзцев, не пустует и лазарет. Доменико Кришито приболел, а Никола Максимович травмировался еще в октябре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.42, на ничью за 4.70, а на «Дженоа» — за 8.00.

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    «Фиорентина» после яркой кубковой победы над «Наполи» сыграет на позитивной волне.

    «Дженоа» не успеет отойти от перемен на тренерском мостике.

    Атака флорентийцев постарается быстро обеспечить нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фиалки» оперативно разберутся с «Дженоа»?
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