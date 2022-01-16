«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже 11 очков.

Ранее на этой неделе «Ливерпуль» провел первый матч с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0, несмотря на то, что соперник с середины первого тайма играла в меньшинстве.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд 1 1.28 X 5.70 2 10.50 Ставка

Как известно, эта игра должна была состояться еще в начале января, но тогда «Ливерпуль» не смог сыграть из-за вспышки коронавируса, которая в итоге не подтвердилась. Почти все тесты оказались ложноположительными.

Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет три матча. В декабре команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Тоттенхэмом» и уступила «Лестеру», а в во второй день января поделила очки с «Челси».

В ближайших матчах «Ливерпулю» не помогут Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта, которые уехали на Кубок Африки.

«Брентфорд»

«Брентфорд» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 23 очка.

Команда Томаса Франка начала январь с двух побед. Сначала «Брентфорд» выиграл на своем поле у «Астон Виллы», а потом разгромил на выезде «Порт Вейл» в рамках Кубка Англии.

Ранее на этой неделе «Брентфорд» провел неудачный гостевой матч против «Саутгемптона», проиграв со счетом 1:4.

Все прогнозы на АПЛ

Безвыигрышная выездная серия «Брентфорда» в АПЛ составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи). На этом отрезке он пропустил 16 мячей.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Брентфорда» — за 13.00.

Встреча с «Арсеналом» подтвердила, что «Ливерпулю» очень тяжело в атаке без Салаха и Мане. Команда Клоппа доминировала, постоянно была с мячом, но опасных моментов практически не было.

Поэтому далеко не факт, что «Ливерпуль» в предстоящем матче выиграет с крупным счетом.

Ставка — победа «Брентфорда» с форой (+1,5) за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на гол «Брентфорда» за 1.95. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:3.