«Ливерпуль»
«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже 11 очков.
Ранее на этой неделе «Ливерпуль» провел первый матч с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0, несмотря на то, что соперник с середины первого тайма играла в меньшинстве.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд
Как известно, эта игра должна была состояться еще в начале января, но тогда «Ливерпуль» не смог сыграть из-за вспышки коронавируса, которая в итоге не подтвердилась. Почти все тесты оказались ложноположительными.
Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет три матча. В декабре команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Тоттенхэмом» и уступила «Лестеру», а в во второй день января поделила очки с «Челси».
В ближайших матчах «Ливерпулю» не помогут Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта, которые уехали на Кубок Африки.
«Брентфорд»
«Брентфорд» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 23 очка.
Команда Томаса Франка начала январь с двух побед. Сначала «Брентфорд» выиграл на своем поле у «Астон Виллы», а потом разгромил на выезде «Порт Вейл» в рамках Кубка Англии.
Ранее на этой неделе «Брентфорд» провел неудачный гостевой матч против «Саутгемптона», проиграв со счетом 1:4.
Безвыигрышная выездная серия «Брентфорда» в АПЛ составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи). На этом отрезке он пропустил 16 мячей.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Брентфорда» — за 13.00.
Встреча с «Арсеналом» подтвердила, что «Ливерпулю» очень тяжело в атаке без Салаха и Мане. Команда Клоппа доминировала, постоянно была с мячом, но опасных моментов практически не было.
Поэтому далеко не факт, что «Ливерпуль» в предстоящем матче выиграет с крупным счетом.
Ставка — победа «Брентфорда» с форой (+1,5) за 2.02.
Также можно рассмотреть ставку на гол «Брентфорда» за 1.95. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:3.