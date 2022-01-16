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    Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у «Брентфорда»?

    «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз (к. 2.02) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Брентфорд»
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    «Ливерпуль» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах АПЛ
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже 11 очков.

    Ранее на этой неделе «Ливерпуль» провел первый матч с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0, несмотря на то, что соперник с середины первого тайма играла в меньшинстве.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    Как известно, эта игра должна была состояться еще в начале января, но тогда «Ливерпуль» не смог сыграть из-за вспышки коронавируса, которая в итоге не подтвердилась. Почти все тесты оказались ложноположительными.

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    • Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет три матча. В декабре команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Тоттенхэмом» и уступила «Лестеру», а в во второй день января поделила очки с «Челси».

    В ближайших матчах «Ливерпулю» не помогут Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта, которые уехали на Кубок Африки.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 23 очка.

    Команда Томаса Франка начала январь с двух побед. Сначала «Брентфорд» выиграл на своем поле у «Астон Виллы», а потом разгромил на выезде «Порт Вейл» в рамках Кубка Англии.

    Ранее на этой неделе «Брентфорд» провел неудачный гостевой матч против «Саутгемптона», проиграв со счетом 1:4.

    Все прогнозы на АПЛ

    Безвыигрышная выездная серия «Брентфорда» в АПЛ составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи). На этом отрезке он пропустил 16 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Брентфорда» — за 13.00.

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    Встреча с «Арсеналом» подтвердила, что «Ливерпулю» очень тяжело в атаке без Салаха и Мане. Команда Клоппа доминировала, постоянно была с мячом, но опасных моментов практически не было.

    Поэтому далеко не факт, что «Ливерпуль» в предстоящем матче выиграет с крупным счетом.

    Ставка — победа «Брентфорда» с форой (+1,5) за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Брентфорда» за 1.95. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:3.

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    «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у «Брентфорда»?
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